校園天地｜疫境無礙　社交距離下讓家長認識雲泉吳禮和紀念學校

疫情持續，令幼稚園家長為子女升小選校面對重重障礙。有見及此，本校特安排「親子樂學1家1」活動，讓家長在安全的環境(適當的社交距離)下，帶同子女到校參與活動，藉此加深了解本校的教育理念及體驗學習的樂趣。

（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）



（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

每個家庭(家長與小朋友)進入校園，經過測量體溫、消毒雙手、登記「安心出行」及填寫健康申報表的程序後，便由一位專責老師帶領到各個攤位參與遊戲。由於以分流形式安排每個家庭由一位老師帶領，因此既能避免人群聚集，讓參加者可安心參與活動。而「與校長傾傾偈」特設多個時段，每個時段只招待數個家庭，參與者都保持適當的社交距離，讓家長可以放心與校長暢談。

親子樂學同遊戲

當天共設十個攤位活動，涵蓋中文、英文、數學、STEM、視藝、音樂、體育、普通話、電腦九大範疇，包括：介紹本校學生特質的「小小劇場」欣賞；以情境學英語的「Caterpillar Jump」；訓練手眼協調和觀察力的「想『象』文字」;以自創舞步律動的「鋼琴跳舞氈」和「全校『喜』動幼童版」；利用iPad展示電子學習的「Kahoot數學遊戲」及「Minecraft世界大冒險」、考驗創造力的「紙圈滑翔機飛行大賽」及「神奇3D畫筆」，更有「拍蚊子拼音大作戰」讓小朋友寓遊戲於學習等。小朋友拿着「樂學護照」到各個攤位參與遊戲，每完成一個攤位可獲老師的蓋章，憑着印章更可獲得禮物。

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玩遊戲之餘，家長可與校長傾傾偈，以增加對本校的認識，亦可交流培養子女的心得。此外，更於大堂設置攝影區，提供親子合照，每個家庭於離去時獲贈合照作紀念之用。

參與的家庭十分踴躍，不少小朋友希望完成所有攤位活動，過程十分投入。小朋友從遊戲中學習，家長則與校長傾傾偈加強對升小的準備。

與高校長傾傾偈交流心得

於「與校長傾傾偈」時段，高校長向家長介紹本校的發展方向和特色：「樂學探索創新迎挑戰‧正向積極多元展潛能」。透過不同領域的活動，讓同學成為一個具有「W」「T」「N」「L」「W」五項特質的學生，是取自本校校名的首個英文字母，「W」代表Work hard（勤奮）、「T」代表Talent（發揮才能）、「N」代表New ideas（創新意念）、「L」代表Love（關愛）、「W」代表Wellness（身心靈健康）。同時，積極協助學生增進知識和技能，發掘他們的潛能，培養良好的品格，以能主動學習、熱愛學習，並從學習、體驗和反思的不斷循環中成長，達致全人發展，以正面、積極的態度來迎接充滿挑戰的未來。

於班級教學模式方面，本校推行雙班主任制，以全面照顧學生學習和成長的需要。為了配合學生的多元學習需要，營造英語學習環境，特於一、二年級設雙語班，加入外籍英語老師為班主任，以英語教授音樂、體育及視藝課，目的是增加同學以英語學習及運用英語與人溝通的機會，以提升英語能力。

（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

此外，本校校風淳樸，師生關係融洽，重視品格教育，使學生知禮守規，積極學習，具備正面的價值觀。本校一向積極推廣關愛和欣賞文化，透過校本「禮智達人」獎勵計畫、「校長欣賞你」活動及模範生選舉，培養學生良好的行為和態度。同時，每周設周會及德育課，以助學生建立正面價值觀，使成為具內涵及修養的人。每月亦舉辦師生生日會，讓生日的師生可以共聚一堂，互相祝福，營造關愛的氣氛，讓學生在充滿關愛的環境中成長。

本校更透過多元化的活動，如陽光笑容滿校園、護眼操、全校「喜」動等，培養學生健康的生活習慣。並於早會，讓學生以英文和普通話宣佈事項，以提升語文能力。而全校師生一同參與「全校『喜』動」，更可鍛煉強健的體魄。

還有，本校着意提供健康午膳，培養學生多吃蔬果的習慣。又設全校閱讀時間，培養學生閱讀習慣。而於「自選樂學時段」，學生可按興趣選擇參與各學科的學習活動。於午膳時段又可收看午間新聞，以暸解時事，或觀看英文和普通話節目。

總言之，學校全力培育學生成為品學兼優的好孩子。

（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。