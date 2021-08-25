非洲漢涉謀殺女友　被告反指女方曾情緒激動　入睡醒來見對方已死

非洲漢與菲律賓籍同居女友爭執，期間涉嫌用手遮蓋女方的口鼻，令其窒息身亡。身為伊斯蘭教徒的非洲漢，事後把《可蘭經》和念珠放在女友腹上，並向真主阿拉祈禱，請求寬恕，之後到警署投案。他否認一項謀殺罪，今（25日）在高等法院受審。控方指，被告向警提及事件時，反指女事主情緒激動，他以手保護自己，並在打鬥後入睡，醒來後發現對方已死。法醫在女事主口腔內發現血點，認為她掙扎時曾嘗試呼吸造成。



岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，39歲。他被控於2019年4月10日，謀殺女事主CUYACOT Adele Melano （40歲）。

鄰居聽見女事主叫被告停手

控方開案陳詞，指女事主和被告案發時在土瓜灣鵬程街一劏房同居。於4月9日清晨4、5時，鄰居聽到打鬥的聲音，以及女事主著被告停手的聲音。鄰居遂拍被告房間的門，打鬥聲亦停止。鄰居返回房間，打鬥聲又再出現。鄰居於早上9、10時再聽到打鬥聲音，但他繼續入睡。

聲稱和女事主打鬥後入睡

於4月10日晚上9時許，被告帶同行李箱到黃大仙警署，聲稱曾和女事主打鬥，又稱女事主已去世，但他否認把對方殺死。他之後又稱，和死者打鬥後入睡，醒來後發現她沒有知覺。

事主腹上放有可蘭經

救護員到涉案單位，發現女事主赤祼躺在床上，被床單包裹，面部和部份胸口位置外露，她的腹上有一本《可蘭經》和一串念珠。此外，女事主的臉紅腫，四肢等有瘀傷，沒有呼吸和脈搏，救護員宣告她不治。法醫根據其體溫，推斷她於4月10日凌晨2時，至下午2時之間去世。

事後向真主祈禱求寛恕

被告被捕後在錄影會面稱，和女事主在清真寺以宗教儀式結婚。兩人在4月10日打鬥，期間女事主情緒激動，他以手保護自己，並在打鬥後入睡，醒來後發現對方已死。他向真主阿拉祈禱，請求寬恕。為表尊重，他把《可蘭經》和念珠放在女事主腹上，並把床單包裹她。

事主血及尿液有可卡因

法醫指，女事主的面頰和下巴有擦傷，可能是手指甲施加壓力時造成。而其口腔的血點，可能是女事主掙扎時，嘗試呼吸引致，其前臂的瘀傷，顯示她被襲時曾擋格。此外，女事主的血液和尿液亦發現可卡因，但含量不足以致命。法醫認為，她的死因為窒息。

控方認為，被告案發時以手或其他東西，遮蓋死者的口鼻，令她窒息。

案件編號：HCCC96/2020