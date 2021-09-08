23歲男警跟蹤示威者遭識破 為救女同袍遭圍毆　獲頒銅英勇勳章

23歲男警何思駿去年元旦夜，與女同袍到旺角便夜巡邏，跟蹤示威者行蹤，但當晚事敗被發現，為讓同袍先行離開，他決定「殿後」留低，但寡不敵眾被圍毆，並指有人將膝蓋壓在他頸上，「當時我有想過自己會死，但腦海浮現了爸爸的說話…提醒我警察的天職是維護法紀…」最後他捉住施襲者並成功等到其他警員到場支援。他因為英勇表現，今年獲特首授勳，獲頒銅英勇勳章。



警務處於新一期《警聲》刊登何思駿的訪問，他憶述2020年元旦日晚上，當時他與女同袍被派到旺角便衣巡邏，並向上級匯報示威者的行蹤。他說，晚上十一時許，二人跟蹤一批示威者到金雞廣場附近時事敗被發現，他們立即急步離開，但指當時有人窮追不捨。

何思駿說，自己是長跑好手，本來有把握能擺脫逃離現場，但考慮到女同袍的安全，便讓她先行離開以尋求支援，而他則掏出警棍，向對方表明身分。他指，當時被暴力示威者襲擊了接近一分鐘，被圍毆至倒臥地上、頭部受創，甚至有人以膝蓋壓在他的頸上。他表示：「當時我有想過自己會死，但腦海浮現了爸爸的說話，他亦是警務人員，經常提醒我警察的天職是維護法紀。這個信念驅使我拼命捉住壓向我頸部的暴徒。」

因遇襲顱內出血、腦震盪

其後有人大喊：「走啦！有警察啊！」他便知道援兵將至，於是用力拉着對方的大腿，同袍趕到後將涉案的19歲青年拘捕。何思駿則因力竭筋疲而暈倒，被送往醫院救治，檢查後發現他顱內出血及腦震盪。

何思駿指，身體上的痛楚遠不及心理上的痛。他遇襲的消息曝光後，同學群組內昔日的好友侮辱他，其家人更被起底。他有一段時間不願意閱讀相關報道，也不想途經案發現場。他其後透過與警察心理服務課的專家傾談，並憑着宗教信仰成功走出陰霾，「宗教讓我學會寬恕。我明白有朋友會離開我，亦有朋友支持我。」

何思駿今年獲頒銅英勇勳章，現被調派至有組織罪案及三合會調查科，準備迎接更多新挑戰。他指是次獲授勳銜備受鼓舞，會繼續堅守崗位、維護法紀。