月餅2021｜生酮、純素健康啲？　營養標籤只看卡路里易中伏

沒有吃過月餅又怎算過中秋節？不過傳統月餅的高熱量及高脂成份總令注重健康的人又愛又恨，故市面上推出不少新派月餅標榜低糖、低脂、低澱粉、低膽固醇。記者找來數款生酮、純素及生果月餅，並讓顧問營養師林思為分析比較成份，發現大部分月餅每100克的熱量都與傳統雙黃白蓮蓉或五仁月餅貼近，食用份量及宣傳都寫得曖昧，如非採取特別飲食法或仔細留意營養標籤，一般人或會誤墮高油高脂陷阱。



林思為提醒，月餅始終是月餅，都是一個應節的食物，熱量及脂肪一定高，「吃少少都都不會突然心臟病或變肥胖，持續一直吃很多才會有問題，但什麼零負擔或吃了可減肥等，我就覺得這個世界沒有這麼着數」。



記者找來數款生酮、純素及生果月餅，並讓顧問營養師林思為分析比較成份，發現大部分月餅每100克的熱量都與傳統雙黃白蓮蓉或五仁月餅貼近，食用份量及宣傳都寫得曖昧，如非採取特別飲食法或仔細留意營養標籤，一般人或會誤墮高油高脂陷阱。(岑卓熹攝)

非生酮飲食者無必要買生酮月餅 高飽和脂肪可影響血脂

生酮飲食法是近年新興的減肥方案之一，主張攝取大量脂肪及蛋白質，同時減少甚至戒掉進食碳水化合物及糖份，就會令肝臟會分解脂肪跟蛋白質，以產生酮體作為身體能量來源。

傳統月餅的麵粉及糖份自然是生酮「大敵」，故有生產商推出生酮月餅，雖然碳水化合物及糖份控制於極低水平，但飽和脂肪卻比傳統月餅高出三至四倍。林思為指，飽和脂肪除了來自咸蛋黃、淡忌廉、牛油、芝士外，最主要是來自椰子油，一般人如果沒有執行生酮飲食法，就沒有必要買生酮月餅，亦不要看到椰子油就誤當其等同植物油。

林思為亦留意到，月餅宣傳簡介有提到，因糖尿病人和老人家對傳統月餅「只能望而不沾」，因而推出生酮月餅。林指，「雖然它沒有直接說適合糖尿病人吃，但糖尿病人好多時會有膽固醇高、血管硬化問題，老人家亦當然容易有『三高』，是的，你沒有吃糖，但飽和脂肪太高都可能影響血脂」，提醒擔心心臟血管問題的人應盡量小心。

食用份量斬件寫？包裝所印的卡路里數不以整個月餅當單位

一碗白飯大約有200卡路里，一個雙黃蓮蓉月餅約有800卡路里，所以坊間常出現「一個雙黃蓮蓉月餅等於四碗飯」之說。但不論傳統還是新派月餅，份量都會未必會以全個當單位，又會出現一半、四分一甚至八分一個計算，林指，「有些人看到包裝，誤以為寫的125卡路里是指一個，其實是指八分一個，當你吃光一個，就是125卡路里乘8。食物標籤為何這樣做，是生產商可能想盡量將卡路里降到比較低，令人看到就去買」，建議月餅每次都是吃八分一個，或按標籤計算自己每餐有多少「quota(配額)」，再衡量吃多少。

根據食安中心對食物標籤的規定，食用分量是指人們每次進食有關產品時通常會進食的分量，但有關規例並沒有具體規定食用分量的大小，只要所列資料全部屬實和沒有誤導成分即可。不過食安中心亦指，該分量亦未必反映大部分消費者通常會進食的實際分量。

餡料有多真材實料？看成份表有得估

近年網購愈來愈方便，記者亦實測透過淘寶，成功買到一盒「牛油果月餅」並從內地運抵香港。不過內地的營養標籤跟香港規範不同，香港要求「1+7」，即熱量加七個核心營養素，但內地的標籤只需「1+4」，即熱量加四個核心營養素，略去糖份、飽和及反式脂肪的數值。

不過林思為亦教路，在香港，成份表規定要按重量排位，佔比例愈多排得愈前，所以消費者可從次序，估算到產品有多「真材實料」。而此規定內地亦一樣，月餅的成份列表寫麵粉、糖、牛奶跟一堆東西，最後才寫牛油果，就知道牛油果份量佔很少」。

近年吹起榴槤及牛油果入饌熱潮，但兩款生果熱量相對亦高，被問到加入月餅會否變相「更肥」，林思為補充，兩款生果本來都有豐富纖維及維他命，但加入月餅都是要看生產商「有幾良心」，如果生果成份高都可算健康。

顧問營養師林思為提醒，月餅始終是月餅，都是一個應節的食物，熱量及脂肪一定高，吃少少都都不會突然心臟病或變肥胖，持續一直吃很多才會有問題。(王海圖攝)

果仁、乾果含油分糖分亦是熱量

純素的月餅大多以較健康的植物油取代豬油，近年亦愛以果仁及乾果等高纖食品作餡料，林思為亦提醒，果仁及乾果亦有油份及糖分，亦有機會令總熱量跟傳統月餅一模一樣。