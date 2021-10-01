葬身台灣南投火警港生身世曝光　曾讀中州科技大學多媒體與遊戲系

台灣南投縣草屯鎮一間學生出租套房，今日（1日）清晨約5時發生火警。南投縣政府消防局網頁公布，現場有一名27歲香港籍男士死亡。

《香港01》記者聯絡台灣當地的消防及警方部門，以及死者曾就讀的台灣中州科技大學，綜合消息確認死者名叫「李梓灃」。據知，起火時除死者外另有一人被困火場，並在消防抵達前自行逃出，當地消防部門已封鎖現場調查起火原因。

中州科技大學表示，死者曾在2020年2月初轉到該校就讀多媒體與遊戲科學系，成為該校唯一香港籍學生，惟他在2021年初未有按程序回校註冊，故校方紀錄他是退學生，而香港入境事務處則表示，暫未收到有關求助。



（台灣南投縣政府消防局網頁圖片）

火警不足半小時 港生被發現時已死亡

台灣南投縣政府消防局網頁公布，10月1日今晨5時01分接獲草屯鎮中正路一間住宅（出租套房）火警報案，消防車在5時15分抵達現場，5時27分控制火勢，並在5時37分撲滅火警，現場燃燒面積約25平方公尺、損失約35萬元，有一名27歲香港籍男住戶死亡，火災原因仍在調查中。

同幢另有一住客曾被困 消防抵達前自行逃生

台灣中州科技大學回覆《香港01》查詢，確認南投縣草屯鎮今晨火警的香港籍死者，曾在該校就讀多媒體與遊戲學系，名叫「李梓灃」，（校網圖片）

死者年初未有註冊四年級下學期 校方視作已退學

中州科技大學今日下午回覆《香港01》，確認死者曾為該校學生，名叫「李梓灃」。他在2020年2月初，由南投科技大學轉到中州科大，就讀與電競相關的多媒體與遊戲科學系三年級下學期，惟他在2021年1月，未有按程序回校註冊四年級下學期，故校方紀錄他是退學生。

校方稱，紀錄上只有「李梓灃」一位香港籍學生，據知他並非中州科大的學生宿舍生，不曾代表中州科大參賽，由於現時同級學生已畢業，校方不清楚他的近況。