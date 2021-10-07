新冠肺炎．最新｜初步確診少於10宗　政府研過關碼著重追蹤能力

本港昨日（6日）新增6宗輸入個案，包括一名機組人員、一名印傭及兩名未接種疫苗的船員，累計增至12,244宗。該名印傭已完成隔離檢疫才確診，入院再抽取樣本化驗證實對病毒已有抗體，列屬復陽個案。至於初步確診個案則少於10宗。



行政長官林鄭月娥昨天（6日）發表任內最後一份《施政報告》時，提到香港眼前頭等大事是穩控疫情，以早日恢復跨境人員正常往來。政府消息人士透露，預計今年底前才會完成通關安排的內部研究，又指日後過關需要使用的「過關碼」會著重追蹤能力。消息人士更指，不排除將現有程式「安心出行」與「過關碼」互通，亦有可能研發全新的系統；除了需過關人士外，也不排除要求其他市民使用，但若「安心出行」具過關用途，必定會先向用戶索取同意。



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