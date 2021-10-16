大浪灣掛紅旗　市民照沖浪　拯溺員工會︰同大自然搏鬥係無得對抗

大浪灣是香港其中一個沖浪的熱門地點，但近日就有泳客於泳灘懸掛紅旗期間，被湧浪推向礁石，需救生員拯救，救生員亦告輕傷。

大浪灣泳灘今日（16日）同樣掛上紅旗，記者在泳灘觀察所見，現場仍有不少人沖浪。有沖浪愛好者表示，今天陽光充沛，加上有浪，很適合沖浪活動。惟提到近日有泳客受傷事件，他則提醒沖浪新手要量力而為，避免深水或靠近礁石，並留在淺水區沖浪。



大浪灣向來是本港沖浪熱門地點。雖然今日泳灘懸掛紅旗，仍有不少人落水沖浪，不論淺水或深水位置，都遍布沖浪者，亦有小朋友於淺水位置嬉水及沖浪。

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林小姐（中間）表示一星期當中有六日都會來沖浪，並認為大浪灣是一個十分適合沖浪的地方。（何柏佳攝）

接近冬天浪會較大 不適合新手

沖浪愛好者林小姐認為，今日天氣好，加上海浪有推力，很適合沖浪運動。林小姐表示，每周至少有六日都到大浪灣沖浪，並認為該處是十分適合沖浪的地方。她指出，大浪灣於七至八月海浪較弱，適合新手前來學習，但越接近冬天「嚟緊會越嚟越大浪」，亦會變得危險及不適合新手。

新手應避免阻礙他人免造成意外

林小姐表示，剛過去的暑假，及現多了不少新手及小朋友前來沖浪，對於她們長期沖浪的人而言，「前面永遠有班人，要避開佢哋」，「撞到就唔好啦」，亦認為新手應避免阻礙他人。

林小姐表示自從暑假開始，多了不少新手及小朋友前來沖浪，「前面永遠有班人，要避開佢哋」，「撞到就唔好啦」。（何柏佳攝）

建議新手留在淺水位置練習：千祈唔好去灘尾

林小姐亦建議新手應盡量留在淺水區遊玩，「千祈唔好去灘尾」。她說，灘尾除了水深有水流捲走的危險外，亦有機會被水流捲至撞到礁石。另外，其他沖浪者的滑浪板亦有機會構成危險，須小心被撞到。

林女士指「冇浪其實玩唔到，但唔識應該去啲細浪啲嘅地方」。（何柏佳攝）

「冇浪其實玩唔到」 量力而為最重要

對於近期網上有聲音指責，沖浪者於紅旗懸掛或打風時沖浪是不負責任的行為，林女士解釋「冇浪其實玩唔到，但唔識（沖浪）應該去啲細浪啲嘅地方。」她認為紅旗是警示泳客及沖浪初學者，對熟練的沖浪者不會構成大威脅，加上在外國滑浪時，海面的浪甚至比打風時的浪更大，「識玩嘅人唔會覺得係大浪，但對唔識玩嘅人梗係危險」。

侯先生今日第一日接觸沖浪，有直立板經驗的他認為沖浪更刺激。（何柏佳攝）

初學者第一日接觸沖浪：好刺激

侯先生今日是第一日接觸沖浪活動，有參與直立板水上活動經驗的他認為，沖浪更刺激，「難玩啲，浪衝埋嚟難控制。」他在朋友教導下，認為自己漸漸開始上手。

被問到會否擔心懸掛紅旗，新手會有危險。侯先生說「出面大部份應該都新手，近岸玩應該冇問題。」他比較擔心灘邊位置多礁石，「冇（著）鞋踩落去，應該可以直接休息。」另外，他亦認為，小朋友到泳灘遊玩時，大人需「睇緊啲」，新手亦應留在淺水位置。

拯溺員工會︰大浪灣受傷泳客通常有一定泳術水平

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，泳灘懸掛紅旗代表有危險，不適宜進行水上活動。他形容如在紅旗懸掛時仍落水，猶如「同大自然搏鬥，係無得對抗」。在大浪期間衝浪有機會被湧浪及暗流推向礁石受傷，甚至「啲浪沖埋嚟撞到，或者會頭暈」。

胡直言，在大浪灣受傷的通常並非不懂游泳的市民，反而是有一定程度游泳水平的人士。他又指如救生員在大浪情況下拯救受傷人士亦有危險，「都係搵命搏」，故呼籲市民懸掛紅旗時切勿進行水上活動。