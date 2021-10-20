金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮|剖析經濟形勢 表揚傑出機構

金融科技的重要性與日俱增，尤其於疫情反覆不定的年代，對維持市場平穩運作及提升競爭力所發揮的作用更見顯著。而香港作為全球領先之國際金融中心，更一直致力突破創新。《香港01》聯同「巨子ICON」合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，並獲得首席策略夥伴「數碼港」支持，邀請業內翹楚及精英探討金融科技未來；同場頒發「01金融科技卓領大獎2021」予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構，表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及創新業務發展的佳績，我們誠邀本港所有銀行、保險公司、金融及科技機構參與這項盛事。



首屆「金融科技前瞻研討會」將於11月舉行，以「FinTech - 探尋下一個十年」為主題，檢視正處於金融科技2.0而邁向3.0過渡階段的中國如何通過A、B、C、D四大技術（AI -人工智能、Blockchain - 區塊鏈、Cloud - 雲計算和Data - 數據）來提升傳統金融效率、解決傳統金融行業痛點，以及如何為初創企業帶來新機遇，繼而探討能真正改寫金融業及創科界基本面的條件與如何處理FinTech的風險控制與信息安全等課題。「01金融科技卓領大獎2021」頒獎禮將緊接其後，藉以表揚傑出機構。

評審標準

所有銀行、保險公司、金融、科技機構及初創企業均可報名參加，參賽機構需根據大會評審準則填妥表格參與獎項評選，大會專業評審團將根據機構提交的表格及其他數據資料，就下列3個大項作為評審標準，以客觀準則作出評選：

1. 業務發展及營運管理

- 提升競爭力，加強業務普及化及數碼化

- 提升效能及效益，增強業務發展潛力

- 市場覆蓋範圍、觸及度

2. 創新及科技

- 展示創意，引領金融新趨勢

- 開發整合現有資源科技，創造有成績的商業模式

- 價值定位的獨特性及原創性

3. 專業性

- 具備風險管理、監管合規、保密及網絡安全等保障

- 穩定性、可靠性及耐用度

- 促進社會共融

評審團隊

《香港01》邀請了多位於金融科技界舉足輕重的人物和成功的企業代表組成專業的評審團隊，公平公正地評選表現突出之機構。

專業評審代表（排名不分先後）：

車品覺 - 紅杉資本中國基金專家合夥人

方保僑 - 香港互動市務商會榮譽會長

湛家揚 - OpenCertHub主席

鄧淑明 - 智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長

楊文銳 - 智慧城市聯盟會長

陳思源 - 香港數碼港首席公眾使命官

支持機構（排名不分先後）:

投資推廣署

香港金融發展局

香港互動市務商會

香港資訊科技商會

香港互聯網協會

智慧城市聯盟