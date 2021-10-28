第三針｜建議打科興者可溝打復必泰　劉宇隆籲快落實：勿拖到12月

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨舉行聯席會議，委員會建議三類人士須補打第三針，免疫力弱者優先，其次是逾60歲、醫護人員或長期病患等高風險人士。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今(28日)於港台《千禧年代》表示，委員會建議已打兩針科興者可以選擇「溝針」，轉打復必泰，因各研究數據均顯示其抗體水平較高，但市民可因應自身考慮抉擇，接種三針科興亦同可預防重症。

他期望港府盡快落實第三針注射安排，宜快不宜慢，切勿拖延至年底後始開打。



劉宇隆指，委員會建議已打兩針科興者，補打第三針時可另選復必泰，即進行「溝針」，因外國及本地研究均顯示，其抗體產生較高，不過市民亦可因應個人情況選擇，倘前往高風險地區的市民，可以選打復必泰；若本港持續清零，另擔心復必泰副作用者，則可考慮繼續注射科興。他又提到，接種三針科興，對預防重症的效能「亦唔差」，與復必泰亦不相伯仲。

他又指，隨著時間推進，打針建議及政策會隨經驗積累有所改變，「依家係不斷優化，合資格人群應該打三針，打兩針未必完成使命」，劉又認為，香港討論第三針進度不算慢，「我地已經不算落後」，期望港府盡快落實安排，宜快不宜慢，「最好一至兩星期後可以開始，千祈唔好拖到去十二月、一月」，且已接種科興的合資格人士，均應按先後次序打第三針，「當然唔係一下子開打。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆 (資料圖片)

第三針接種時間方面，委員會建議免疫力弱者，須與第二針相隔至少4星期，相關患者包括需接受化療或電療的活躍癌症病人、接受器官或骨髓移植患者、需要洗腎者、愛滋病患者，以及服用抑制免疫系統藥物的風濕病患者。

至於已接種兩針科興的市民，尤其是有較高感染風險人士，包括60歲或以上長者、醫護人員，參與抗疫工作、提供跨境運輸或在管制站和港口工作的人員，以及長期病患者，則建議相隔至少6個月始接種第三針。對於兩類人士何以有注射的時間差距，劉宇隆解釋，長者等身體狀況未如洗腎者般弱，「第一針係誘發抗體，等抗體跌到咁上下，再打第二針提升」。至於第三類，則屬上述較高風險群組中已接種兩針復必泰相關人士。

委員會上月建議，考慮心肌炎因素後，接種復必泰的青少年只須打一針，據數據顯示，有約6萬名青少年已打一針，由於需前往高風險地區，當中有10%已打第二針。劉宇隆指，委員會尚未有議程討論青少年「溝針」安排，但他個人正構思相關研究的可行性，他提到，科興至今未見數據顯示誘發心肌炎，或考慮安排已接種復必泰的青少年，以皮內注射方式接種第二針科興。

至於復必泰降低接種年齡門檻方面，他指委員會昨日未及討論，「傾第三針已經講咗五粒鐘。」

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼

