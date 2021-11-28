多圖｜香港潛攝大賽逾1200份作品參賽成歷屆之冠　揭美麗海洋生境

撰文：勞敏儀
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漁護署與香港潛水總會合辦第十屆香港潛攝大賽，今年共收到超過1,200份參賽作品，為歷屆之冠，探討海洋的奧秘。漁護署表示，參賽作品充分展現香港美麗的海洋生境和奇妙的海洋生物，加強公眾對海洋環境保育意識。
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