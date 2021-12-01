澳洲置業｜坎培拉樓市跑贏悉尼　升學移民必選　39萬澳元起入手

如果問你澳洲首都在哪裡，你可會回答「坎培拉」？雖然悉尼和墨爾本等城市知名度較高，但其實坎培拉的生活質素同樣優異，被許多當地人視為澳洲最宜居的地區，是聯邦政府、國會及外國使館的所在地，是澳洲的政治中心。根據CoreLogic 11月數據顯示，樓價按年飆升25.5%，跑贏悉尼、墨爾本，堪稱澳洲物業市場的黑馬。坎培拉具備5大投資優勢，包括租金回報冠絕全國、樓價升勢凌厲、投資成本低廉、空置率奇低以及擁有全澳首屈一指的澳洲國立大學（ANU）。再加上以技術移民當地可以為申請者額外加10至15分，大大降低移民門檻，令坎培拉成為你不能錯過的移民及投資新出路。

Ray White Hong Kong為大家帶來位處坎培拉精選地段的項目，分別有當地最大型綜合發展項目、鄰近坎培拉大學及多個政府部門辦公室、售價低至39萬澳元起兼可享6厘租金回報的Nightfall；以及市中心地標府第、步行至澳洲排名第一的ANU僅10分鐘、首期僅26萬港元起的Metropol。兩大項目同樣由當地最大住宅發展商Geocon精心策劃。

在本周末舉行的物業展銷會，將會涵蓋坎培拉多個熱門地區的新盤，鄰近市中心、大學區以至政府部門集中地區等地段任君選擇。同場更設有免費投資講座，由專家拆解坎培拉樓市、分析最適合投資的地區。想把握坎培拉會為技術移民額外加分、降低移民門檻的好處？立即行動，報名登記出席，為到當地居住或升學做好準備！



坎培拉貴為澳洲首都，是澳洲政治核心所在，聯邦政府、國會及外國使館均位處當地，是以物業空置率低見0.8%。

當地租務市場需求本來就有保證，加上坎培拉向技術移民提供優惠，申請者可獲額外10至15分，帶動更多移民選擇到坎培拉定居及工作，使當地租金節節上升。由於區內樓價較悉尼及墨爾本「低水」，大家只需要付出相當於兩大城市樓價一半至三分二的成本，就可以享受同等的租務回報。

此外，坎培拉物業印花稅只有2.5%，不設海外買家印花稅，降低了置業成本，亦提升對投資者的吸引力。根據CoreLogic在11月的最新數字，坎培拉樓價按年急升25.52%，升幅全國排行第2、跑贏一眾澳洲大都會。再加上全澳排行第一的澳洲國立大學正正座落坎培拉，對於有意在澳洲升學、置業以至定居的香港人來說就更是適合不過。

坎培拉市內最大型綜合發展項目最後一期Nightfall，預計於本年第4季落成。

坎培拉政府部門雲集 公務員於此聚居 租務回報有保證

Ray White Hong Kong本周呈獻由當地最大發展商Geocon發展、位處優越地段的兩大項目。其中Nightfall份屬市內最大綜合發展項目的最後一期，鄰近澳洲國家統計局、移民局及市城府大型圖書館等政府機關。由於大批高收入的公務員在區內居住，該區物業空置率僅有0.6%。物業距離Westfield大型購物中心及坎培拉大學均只有2分鐘車程，前往市中心亦不過10分鐘，可說是靜中帶旺。項目入場費僅39萬澳元，買家可享6厘租金保障計劃，絕對是收租上上之選。

有興趣在市中心置業的朋友可以留意Metropol，項目與購物街只有一街之遙，大型百貨公司Target、David Jones、Myer以至超市Coles及ALDI等皆近在咫尺，要滿足飲食、娛樂及購物等需要輕而易舉。住戶徒步10分鐘即達澳洲國立大學，前往坎培拉國際機場亦只需10分鐘車程，實在非常方便。

本周末舉行的物業展銷會，同場設有免費講座，由專家分析在坎培拉投資物業應該從何處入手。無論你是有意透過當地穩健的樓市賺取回報的投資者，抑或計劃買入自住、為子女升學舖路的用家，都絕對不容錯過。

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澳洲坎培拉物業聯展

日期：12月4至12月5日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

免費投資講座時間：

主題：坎培拉移民及投資攻略

時間：每日下午1時及5時

歡迎預先登記或預約

查詢及預約按此：https://bit.ly/3HYXQe7

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