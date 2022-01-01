風癩「一撻撻」紅疹四起　致敏原是元凶？

相信不少人試過皮膚突然起風癩，「一撻撻」如蚊咬的紅疹四起，愈抓愈痕，一發不可收拾。原來，當我們接觸過致敏源，身體細胞便會產生炎症反應，導致急性風癩發作，嚴重時更會危及性命。

撰文：香港皮膚健康基金會董、皮膚科專科林嘉雯醫生



不想被風癩弄得口腫面腫，記得別要搔擾，並且對治療保持耐性，現時透過抗組織胺藥物大多能控制病情，還原不痕不癱的皮膚。

皮膚科專科林嘉雯醫生指出，治療風癩要保持耐性，日常生活中應避免各種令病情惡化的行為。

風癩的醫學名稱為蕁麻疹，分為急性及慢性。急性風癩主要由特定因素誘發，例如食物、藥物、蚊叮蟲咬、感染，溫度及情緒壓力，病發時間少於6星期，每次維持數小時至數天便會自行消退；慢性風癩則有機會每天或經常出現，皮膚會腫脹、被大小不一的環狀紅斑包圍及感灼熱，並可持續6星期或以上，影響患者日常作息及情緒。

急性風癩通常會在數天內自行消退，惟它可以是嚴重過敏反應的一個表徵，如遇到以下情況，必須盡早治理。

急性風癩使皮膚出現大小不一紅疹，極其痕癢。

過敏反應的症狀︰

-嘴唇、眼皮及整個臉部腫脹、喉嚨和手腳掌痕癢

-氣管及喉嚨腫脹，導致鳴喘及呼吸困難

-腹痛、噁心及嘔吐

-感覺頭暈眼花、暈倒及無意識

-休克

不過，坊間對風癩有著各種謬誤，例如認為與皮膚直接被風吹、或是飯後或洗澡後因血氣運行太快有關。事實，慢性風癩大多數成因不明，急性風癩則通常時由致敏原觸發。當我們的自身免疫力下降並接觸到致敏原，體內免疫球蛋白IgE濃度會上升，接觸肥大細胞後受刺激，細胞便會釋放組織胺及炎症因子，引起如蚊咬的紅疹、痕癢及血管性水腫。

風癩致敏原：花生、海鮮、牛奶及味精

這些致敏原在我們生活環境中常見，例如花生、海鮮、牛奶及味精均是常見的食物致敏原，血壓藥、止痛藥及阿士匹靈都有機會引致急性風癩發作，衣物磨擦或過緊亦可能誘發過敏反應。患者必須留意，不能肆意抓患處止痕，否則紅疹會愈抓愈大；部份患者甚至會使用精油或藥膏紓緩痕癢，惟這不能改善病情，更會因此出現接觸性皮膚炎。

千萬別小看風癩引起的後遺症，若然病情過於嚴重，會使患者口部及臉部腫脹，氣管收窄至呼吸困難，甚至有性命危險。最重要是及早求醫，因應病情制訂相應治療方案︰對於徵狀相對輕微患者，抗組織胺藥物已能控制病情，隨著藥物改善，這類藥物已不會令人容易眼睏，建議患者依時用藥；病情嚴重的患者則可能要注射生物製劑，有助消除痕癢及疹塊，惟需留意鼻竇炎、頭痛及關節炎等副作用。

冬天避免長吹暖風機可致皮膚乾燥

要預防風癩發作，患者可以接受驗血，確定病情是否由食物或其他疾病所致。日常生活中，盡量減少進食含味精、辛辣刺激性及不新鮮的食物，並要避免各種可能令病情惡化的因素及行為，例如搔抓、洗熱水澡、穿緊身衣褲、戴頸鍊及冷天吹暖風機致皮膚乾燥等。而慢性風癩患者則要長期用藥，對治療謹記保持耐性及依從性。

常見致敏原例子：

-食物︰牛奶、雞蛋、堅果、黃豆、穀麥、海鮮

-藥物︰非類固醇消炎止痛藥、亞士匹靈、抗生素等

-寵物︰毛髮、皮屑

-添加劑︰味精、防腐劑

-衣物︰衣物磨擦或過緊

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



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