新冠肺炎｜科研團隊研發「CO免疫湯」　贈1000包助醫護抗疫防感染

第五波疫情來勢洶洶，單日確診人士數以萬計，為香港帶來前所未有的衝擊，免疫力較低的長者及前線醫護人員更首當其衝。要戰勝疫情，除了靠西醫的臨床治療外，傳統的中醫藥智慧亦有助固本培元，提升抵抗力免受感染。早前便有中醫中藥研究中心在香港余仁生贊助下再度推出「CO免疫湯」，並生產1000份藥包贈予醫護及老人院社護理員，支援他們的工作，齊心抗疫。



「CO免疫湯」以散劑製作，方便都市人服用。（圖片由余仁生提供）

香港中文大學中醫中藥研究所臨床研究中心及藥用植物應用研究國家重點實驗室，聯合伍集成文化教育基金會，在余仁生（香港）全力贊助下，重新推出「CO免疫湯」。

選用南北兩地藥方 不太熱不太寒

「CO免疫湯」顧名思義，針對新冠病毒（covid-19）而設，參與研發的中醫中藥研究所臨床研究中心主任、藥用植物應用研究國家重點實驗室主任梁秉中教授表示，本港的疫情嚴重，醫療系統壓力大增，他期望可以借助中醫傳統智慧，研發藥方對抗疫情。為了讓藥方可以適合男女老幼服用，刻意把南北兩地共12種專治風寒的藥方混合，包括大青葉、黃芪、黃芩、桑葉、防風、菊花、薄荷、甘草等，製作出「不太寒，亦不太熱」的「CO免疫湯」，具疏風、宣肺、清熱解毒、益氣固表的功效。

每包「CO免疫湯」以散劑的形式加熱水沖泡飲用，每日一包，主要提升人體自身的免疫力，達至預防的效果，此外藥方亦可針對新冠肺炎輕微症狀，讓患者加快復元。

「CO免疫湯」有疏風、宣肺、清熱解毒、益氣固表的功效，可提升人體自身免疫力。（圖片由余仁生提供）

沙士一役功效顯著 新冠肺炎下重推

事實上，藥方早於2003年沙士時已被研發，並製作成藥劑贈予3000位醫護人員服用，以助抗疫之用，當時所有服用處方的醫護人員全部均沒有受感染，功效極佳。梁秉中教授表示，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，藥方亦再度生產予醫護免費登記使用，「在病理學角度，沙士和新冠狀病毒在結構上十分類似，故此重推藥方亦有助提升市民的免疫水平。」

（左上起）「CO免疫湯」有蘆根、連翹、黃芪、黃芩、防風等藥材。（圖片由余仁生提供）

參與研發「CO免疫湯」的梁秉中教授指，免疫湯「不太寒，亦不太熱」適合男女老幼。（圖片由余仁生提供）

1000藥包贈醫護

鑑於第五波疫情在社區爆發，醫護人員及長者都是高危一族，因此，余仁生再度與梁教授合作，並生產1,000藥包贈予醫護及老人院社護理員。梁教授表示，由3月14日開始，醫管局職員及護理員只要於指定地點，並出示有效證件或員工證，便可免費獲贈「CO免疫湯」。梁教授指今次只是行動的第一波，未來還會再推出其他計劃，幫助有需要人士，共同對抗疫情。

*指定地點包括

余仁生中醫醫療中心（尖沙咀）

余仁生中醫醫療中心（銅鑼灣）

沙田威爾斯親王醫院香港中文大學賽馬會公共衛生學院大樓5樓

