疫市變陣　商戶推「抗疫餐」送上門 　居家隔離者免愁三餐

疫情洶湧，食肆晚市堂食被叫停，餐飲業再度陷入冰點！另一方面，家居隔離人士要在家「困獸鬥」，如何解決一日三餐，著實令人頭痛。有冰鮮食材供應商將「危機」轉為商機，變陣推出「抗疫套餐」，為家庭客提供七天份量的食材兼貨送上門，就算疫廈都照送。食嘜銷售經理唐本文表示，推「抗疫餐」除了保住員工的飯碗之餘，亦想幫社會出一分力。



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供應商變陣賣「抗疫餐」 冀保飯碗之餘幫助社會

第五波疫情下，政府再度勒令餐廳晚市禁堂食。受影響的除了餐廳，在連鎖效應下，還有經營近20年的冰鮮食品批發公司「食嘜 Foodmark」。食嘜銷售經理唐本文表示，受到晚市禁令的影響，食材供應生意已下跌一半。此時，他留意到需要居家隔離的人多了，市民會在意家居隔離期間，如何確保家中的食材充足。因此，為了能保障員工生計，同時可幫助社會，他們二月初就開始設計「抗疫餐」，並設有手機及網上平台供訂購。唐本文指：「當我哋做多一啲『抗疫餐』嘅時候，我哋可以幫多啲人，又可以繼續營運呢盤生意。」

向來做開批發生意，客戶都是訂購一定數量的食材，不過「抗疫餐」針對的是家庭客，因此需要的食品種類及數量均與食肆的不一樣。他們的「抗疫餐」包含了如冰鮮豬扒、牛扒、海鮮及鷄蛋等，按一日三餐的比例分配，除了份量要足夠一個兩人家庭七天所需，還會考慮營養均衡和食物種類多元化。唐本文表示「除了豬、牛等，會放啲青口、海鮮，等客人可以整下意粉，唔會淨係食一樣咁悶。」若客人有特別要求加購蔬菜類，也會協助添加於餐單中。以二人份量計，七日共21餐收費700多元。

唐本文說自從「抗疫餐」上市後，接獲不少顧客打電話來查詢，反應不錯。最難忘的就是有熟客來電，表示願意捐錢助他們發展「抗疫餐」，令他大為感動。「我同佢哋講唔使啦，我哋都係憑著良心去幫社會做呢樣嘢，這件事令我好感動，可以有呢啲回響。」

疫下堅持送餐到戶 多走一步開設門市

他們會將準備好的「抗疫餐」送上門，但為了減低送貨員因為進出疫點的感染風險，公司會為員工提供包括防護衣、面罩及手套等防疫裝備。「很幸運的是由抗疫餐開始至今10日，我們暫時沒有運輸的同事受到感染。」為減少與客戶之間的直接接觸，也盡量使用電子支付平台交易。除了在網上平台接生意，唐本文亦有計劃疫市下開門市，再推「打疫餐」希望闖出一條生路，「我們盡可能價錢拉低，令大家可以共度時艱。」

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