《香港01》單月總瀏覽人數突破500萬　繼續成為香港第一中文媒體

《Marketing Magazine》 網頁截圖

《香港01》單月總瀏覽人數突破500萬，獲市務雜誌《Marketing Magazine》報導，以下為報導的中譯版本。



根據獨立第三方機構 Comscore 數據，2021年10月《香港01》按月不重覆總觀眾人數已突破500萬*，繼續成為香港第一中文媒體！《香港01》於2016年3月成立，結合媒體和科技，為讀者提供多元化的優質新聞及生活資訊，輕鬆掌握社會脈搏；同時建構互動數碼平台，開發多個生活服務平台，無縫連繫讀者的生活。配合大數據分析及建模，《香港01》可以洞悉讀者偏好，提供獨特的用戶體驗，亦有助廣告客戶接觸特定讀者群。

《香港01》現時擁有60多條新聞及生活資訊頻道，包括娛樂､飲食､旅遊､親子､科技及體育等多元化內容。透過大數據及開發自家營銷工具，內容精準呈現於用戶眼前，促成商家與用戶之間的體驗及互動，並為企業夥伴更有效達到銷售目標。

作為「媒體＋」公司先驅，《香港01》每日送上最新最快的新聞消息、搜羅多元活動和精彩的生活體驗，提供全方位生活資訊及個人化生活服務，當中包括「01空間」、「醫師Easy」等。「01空間」是《香港01》旗下的一站式活動票務平台，致力為香港人提供優惠、方便、快捷的活動資訊及購票服務，塑造屬於用戶的個人活動空間，綻放生活無限。「醫師Easy」則是集健康資訊、中西醫生預約服務於一身的平台，提供醫生專訪，介紹最新醫療保健資訊，另外亦設診所地圖，讓讀者按地區搜尋不同醫生和健康專家。

《香港01》將繼續秉持香港第一媒體精神，提供優質資訊及優化互動元素，同時為廣大企業打造線上線下無縫新體驗；無論是線上營銷產品，抑或線下大小活動，全面建構企業與用戶之間更緊密連繫，共創品牌影響力。

* Comscore MMX Multi-Platform, 新聞/資訊-綜合新聞類別，總觀眾人數（桌面電腦6+及流動裝置15+），不重覆訪客500.7萬，2021年10月數據，香港。