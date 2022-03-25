IT公司負責人捲泰達幣投資糾紛被囚禁 三男被控搶劫等六罪提堂

一名IT公司負責人疑因捲入加密貨幣泰特幣投資糾紛，於本年一月遭非法囚禁，期間更遭毆打及搶劫，最後由警方救出。繼早前有3名涉案男子被控後，近日再多3名男子涉案被捕，其中兩人分別被控以非法囚禁他人、搶劫、管有攻擊性武器等共5罪，其餘一男則涉協助上述一疑犯匿藏被控以一項協助罪犯罪。案件今（25日）在九龍城法院提堂，控方申請暫毋須答辯，押後至5月6日再訊，以待警方進一步調查，獲裁判官批准。3人均無保釋申請，須還柙候訊。



被告依次為梁衛星(51歲，無業）、李慶華（36歲）及林子翔(27歲，無業）。梁衛星及李慶華同面對非法囚禁他人、搶劫兩罪，指兩人於2022年1月25日與27日之間，在通州街308號唐4樓與另外三名男子襲擊及非法囚禁郭炳鑫，對他造成不利，並違反其意願而將他禁錮；另於同年1月24日，在香港九龍合興工業大廈7樓一單位與另外三名男子搶劫郭炳鑫，並劫去一張銀行咭及兩張信用咭。

3名涉非法囚禁他人、搶劫等六罪

梁衛星另面對一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指其於2022年3月22日，在砵蘭街353號地下外一輛停泊私家車内的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即兩把牛肉刀，三支木棍及一支鐵通。

李慶華則另面對管有危險藥物及管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具兩罪，指其於2022年3月23日與24日之間，首尾兩日包括在内，在紅磡都會海逸酒店一室内管有危險藥物，即一個透明可再封膠袋内藏思疑危險藥物；並於同月24日同地，管有適合於及擬用作吸服危險藥物。

至於林子翔則僅面對一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯，指其於2022年3月23日與24日之間，首尾兩日包括在内，在紅磡都會海逸酒店一室内，當李慶華犯可逮捕的罪行，而林知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李訂酒店匿藏，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

案件編號：KCCC 679/ 2022