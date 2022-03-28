疫情下尋醫問藥——泌尿科患者健康攻略

新冠肺炎第五波疫情嚴峻，公立醫院急症室不勝負荷。泌尿外科專科醫生俞文軒醫生於本文分享不同泌尿科疾病的症狀，並說明當中的嚴重症狀，為患者提供指引、提高對嚴重症狀的警覺性之餘，亦務求減輕急症室負擔。



一、小便出血

有別於腸胃道出血，小便出血較少引致急性大量失血。一般情況可先多喝水再作觀察，然後安排到診所求醫。如果血尿濃稠或排出血塊，以致誘發小便困難、小腹脹痛的問題，便需盡早求醫。若因出血情況嚴重而引起貧血跡象，例如疲倦、臉色蒼白等，也需往醫院求醫。

二、腎絞痛

腎絞痛即腰側持續疼痛，可與腎結石併發症有關。出現腎絞痛和尿量持續減少，若同時出現發燒、寒顫等感染症狀，便需盡早求醫。

三、小便困難

下泌尿道症狀（包括頻尿、急尿、夜尿、尿失禁、用力排尿、解尿延遲、尿柱細小）大多出現於前列腺增生的男患者。一般可以先尋求家庭醫生診治，有需要者再轉介泌尿專科醫生治療。若因小便困難導致小腹膀胱位置脹痛，或小解過程中尿道劇痛、出現發燒症狀，則需盡早求醫。

四、尿道炎

尿道炎的病癥包括膀胱或小解過程疼痛，小便頻繁，是常見的感染疾病。大部分情況都能夠在普通科門診或私家診所得到有效治療。若出現腰側疼痛、胸悶作嘔、高燒、寒顫及疲倦等嚴重的泌尿道感染症狀，則需盡早到醫院求醫。

生活錦囊

1. 避免吸煙

香煙的致癌物質會被身體吸收及經尿液中排出。由於尿液長期積存在膀胱內，膀胱會因此長期暴露於致癌物質中。日積月累下，病人便有機會患上膀胱癌。

2. 吸收足夠水分

針對預防由腎結石引起的腎絞痛，則應注意水分的攝取，保持身體水分充足。疫情之下，人人皆以口罩覆面，或導致飲水次數減少。市民可適當提醒自己，如將水壺置於桌角，或在飲用水中加入檸檬片，以鼓勵自己多飲水。

3. 小心用藥

疫情下許多人會自行到藥房置辦看家藥物，而一些咳藥水或會令小便困難的情況更嚴重，故身患前列腺增生且正在服藥的男士需額外留意，避免服用未經醫生處方的咳藥水；或先告知藥劑師現正服用的藥物種類，再斟酌購買藥物。

4. 預防尿道炎

尿道炎患者則需注意個人衞生和充分飲水，減低細菌在膀胱持續增生的機會。已停經的女士若出現小便失禁的情況，則需勤加更換護墊。糖尿病患者近日的飲食習慣若有改變，也要注意會否影響自己的血糖控制，不要讓病情失控而增加尿道炎的風險。

疫情下的覆診和手術的安排

雖然疫情下許多人或不便前往醫院。但一些泌尿科的患者或需定期服用藥物以控制病情，在藥物用盡前，亦不應因避免前往醫院而擅自停藥。若為前往醫院而感到擔心，則可以聯絡泌尿科門診，商洽相應配藥安排。

疫情嚴峻，公立醫院為了更有效調配資源，許多手術安排，尤其非緊急手術（例如處理尚未引起併發症的腎結石、經尿道前列腺切除手術、尿失禁者尿道懸吊手術、治療性功能障礙等），或會因此需要延期或取消。病人的體諒和配合，可以大大幫助公營醫療系統應對疫情，讓香港盡早走出疫症的陰霾。

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

香港泌尿外科學會YouTube Channel：

https://www.youtube.com/channel/UCUnlbbQ6ugAUSpFY0-g-P7A

（資料由香港泌尿外科學會提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。