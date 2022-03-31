涉扮買米線圖行劫　無業漢續還押小欖　待控方索取律政司意見

35歲無業男子涉於本月9日深夜於葵涌一食肆假扮顧客，買外賣米線時突取出𠝹刀，企圖行劫，卻反遭職員擸菜刀追趕，打劫不成更損失100元。無業男被捕後發現其另涉3宗劫案，他最終被控2項搶劫及2項企圖搶劫罪。案件今（31日）在九龍城法院再訊，控方申請押後至4月27日再訊，以待索取律政司意見，包括本案該在哪級法院處理，辯方反對指押後時間過長，惟裁判官最終批准控方申請，並拒絕被告保釋申請，被告還柙小欖候訊。



案件上一次提訊時押後以索取2份精神科報告，辯方今就報告內容作出澄清，指其中一份報告提及被告陳嘉健聲稱曾有外星人假扮其家人，惟被告自言不曾如此說過，而其真正的意思是「有人類造嘅星球」。另被告在聆訊期間多次試圖插話，但均遭裁決官打斷，被告最後透過代表律師強調自己沒有精神問題，不想還柙在小欖精神病中心。

被告陳嘉健，被控2項搶劫及2項企圖搶劫罪。控罪指，指其於2022年3月9日在葵涌德大徑4號至8號F2舖「吉嘢食」企圖搶劫黃明初；同月4日在深水埗南山村南豐樓的便利店，搶劫何啟明並劫去1500元；另於同月7日在大角咀角一油站內搶劫張麗華，並劫去950元；及同月3日在凱旋工商中心一期地下一間便利店內企圖搶劫鄭德威。

案件編號：KCCC635/2022