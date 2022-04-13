消委會｜千元浴巾不及中低價貨 洗一次即起毛球 評分最高僅售百元

疫情下市民更講究個人衛生，每日貼身使用的浴巾是市民必不可少的清潔用品之一。消費者委員會首次測試市面上40款不同價格的浴巾，測試發現一條意大利製價值1,120元的FRETTE浴巾吸水表現遜色，而且於洗濯一次後，表面已起毛球，其色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。相反，10款售價均在300元以下的浴巾，總評達4分或以上。測試亦不乏港人熟悉的牌子，包括佳之選及無印良品等，總體評分有三星半，屬中規中矩。



另外，在抗菌方面，八款浴巾聲稱有抑菌能力，僅有Hayashi泉州Nomos Bath Towel 能有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯式肺炎的生長，惟洗濯50次後，該樣本抑制克雷伯氏肺炎菌的能力便明顯下降，未能有效抑制其生長。此外，M&S Home 無論是洗濯一次或50次，皆未能有效抑制2種試驗菌種的生長。



▼部份浴巾總評、售價▼



消委會測試40款浴巾，其中Cherry、LE NOBLE、SHERIDAN、BLANC DES VOSGES 的總體評分達4.5星。而M&S Home的總體評分最低，僅有一星半。

在乾燥（即吸晾乾速度，越高即速度越快）方面，各浴巾在60分鐘內的乾燥率為4％至27.9％，其中佳之選、今治四國、gukkosuPA 及銀世界的乾燥速度最快，乾燥率達18％以上。Cottex及Christy的乾燥速度則最慢，乾燥率只有約4％。

消委會指，五款浴巾在洗濯後明顯縮水，On Living Homeware、VOSSEN及FRETTE的長度較洗濯前縮短了約10％，而Milton Home及Wonderful Peace的長度及闊度分別縮減約7％及6％。相反，Cherry、HÓME CÓORDY大 型浴巾、Jenus加滕及 iCi LA VIE全棉抗菌色織浴巾的表現較好，洗濯前後的尺寸差異較小。

該八款樣本中，只有Hayashi的Bath Towel(泉州)能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現尚算不俗，惟洗濯50次後，該樣本抑制克雷伯氏肺炎菌的能力便明顯下降，未能有效抑制其生長。iCi LA VIE全棉抗菌色織浴巾、 gukkosuPA、銀世界、Wonderful Peace、Francfranc及HÓME CÓORDY的今治製浴巾，均只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長。其中Wonderful Peace及HÓME CÓORDY的抗菌持久力不足，於洗濯50次後也未能有效抑制金黃葡萄球菌的生長。至於M&S Home的抗菌表現則強差人意，無論是洗濯一次或50次，皆未能有效抑制2種試驗菌種的生長。消委會已將相關的測試結果交給海關跟進。

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