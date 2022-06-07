學業壓力導致思覺失調　醫患攜手走出病魔陰影

「難道，你也是特異人？」當了幾年精神科醫生聽過不少出奇的事，但還是第一次被問到這條問題。

她是個二十歲的大專生、個子高高瘦瘦、課餘時間喜歡刺繡及畫卡通插圖，尤其喜愛以貓為題材。她的母親告訴我她小時候是那種溫文內斂的孩子，搞不清楚為甚麼這幾個月來變得愈來愈孤僻，甚至性情暴躁，最近幾天更一直躲在房間裏，足不出戶。母親無論如何威逼利誘也未能「引靈蛇出洞」，最終沒辦法之下拉她來求醫。

撰文︰青山醫院精神健康學院李嘉泰醫生



起初她很不願意跟我談。「千萬不要迫我說，我會很不好過，好嗎？」看她驚慌的面容，還以為她揭穿了甚麼驚天動地的秘密，隨時會被殺人滅口，直至我向她解釋醫生診症有保密的責任，她才逐漸啟齒。

她告訴我，自從升學之後學業壓力不斷上升，一次應付考試時她開始有一連串奇怪的經歷：街道上的途人好像是被派來跟蹤她的、她的思想變得混沌、家裏的水好像有些奇怪的味道，不知道是否被落毒導致她的記性變差……她對這一切非常不解，直至有一天她想通了：她有特異功能，而秘密世界政府正不惜一切，阻止她運用她的能力去顛覆世界的秩序。對，這解釋了幾個月來的各種怪事，一定是這樣了。

「你覺得外面的世界那麼危險，不敢出門也能夠理解，」我道。「不過我也想了解，除了這些經歷，你會不會在身邊沒有人的時候，也聽見有人跟你說話？」

她很驚訝：「你怎麼知道？」她開始手舞足蹈，訴說她每天都聽見幾個老婆婆在聊天、唱歌，甚至向她評頭品足的情況，令到她感到煩厭。正說到興高采烈，她卻突然停下來，彷彿又有頓悟。

「難道，你也是特異人？」她張大雙眼問。「太好了，我還以為世上只有我一個！」

我不禁露出一絲的微笑。「不，我不是特異人，之所以我能猜測你的情況，是因為其他人也有相同的經歷。」

我解釋，萬變的徵狀也不離其宗—腦部病變。學業壓力令她腦袋的多巴胺分泌失衡，導致思覺失調。幻覺幻聽、被害妄想、思路混亂，她的經歷都能是患者常見的病徵，徵狀會因應她的成長過程、回憶、文化及周邊環境而變得獨特。她半信半疑，始終這個論述有違她幾個月來的理解；但也許醫生在她心中還保留有一些公信力，她願意嘗試接受治療。

妙齡女子最怕肥，經過一番討論之後，我們選了最不影響體重的思覺失調藥去調理她腦部多巴胺的分泌。離開診症室前我提醒她們，精神病是腦部疾病，改變腦部的分泌需要時間，要給一點耐性。

她的病例也算理想，勝在及早求醫。服藥三個月後，世界政府的間諜不再出勤、思緒不再被毒水污濁、老婆婆不再喧嘩吵鬧。她的母親也讚她的脾氣大為改善，甚至開始想重拾學業。

「我也很不解，為甚麼當初會有這麼奇怪的想法。」說起來，她有點兒害羞。

我告訴她不用尷尬，任何人都有機會生病，那不是她的錯。當時她神經物質在整蠱作怪，那些並不是她自己的思想。幸好母親對她不離不棄、加上我們一起訂立了合適的治療計劃，令她能一步一步踏上康復的路途。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

