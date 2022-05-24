Tiffany & Co店員認偷走兩隻價值近2400萬鑽戒　被判入獄9年

在著名珠寶店Tiffany & Co.工作的男售貨員，涉嫌用兩隻複製品，換走存放在店內夾萬兩枚價值近2,400萬元鑽石戒指，並交予一名內地男子轉售，從中獲利60萬，並全用以吃喝玩樂及賭博。男員工今(24日)在高等法院承認兩項盜竊罪，法官邱智立判刑時指，被告雖然聲稱遭他人利用，但整個計劃若無他的參與亦不能成事，並指案件是有計劃且違反誠信，涉案戒指已尋回並已交還，判他入獄9年。



被告周展龍（34歲），承認兩項盜竊罪，指他於2019年7月14日至9月11日期間，與內地男子董嘉琛偷竊屬於Tiffany的2枚分別重9.72卡（市值1,400萬港元）及重7.13卡（市值937.8萬港元）的鑽石戒指。

用複製品換走真鑽戒

案情指被告於2017年起在該店任銷售員，他於2019年9月1日已離職。涉案的兩枚鑽石原本存放於太古廣場分店的夾萬。有職員從夾萬拿出鑽戒檢查時，發現兩枚戒指均為複製品，遂報警求助。

轉售獲利60萬已花光

警方調查後發現，被告曾於同年8月及9月把該兩鑽戒以300萬及200萬港元售予一間公司。被告被捕後承認因欠12萬元卡數，遂與內地男子董嘉琛合謀，董提供的復製品讓他換走夾萬內的真品，再將之轉售。被告從中獲利共60萬元，他已全花光在吃喝玩樂及賭博上。警方最終未能找到董。

求情稱外父及母親均患癌

辯方律師求情時指，被告案發時飽受家庭經濟壓力，其岳父患末期癌症急需錢買標靶藥，母親亦患有子宮頸癌，加上被告欠債，沒顧及後果下犯案。被告明白他違反誠信，又令家人奔波感內疚，望出獄後能再工作養家。

案件編號：HCCC 227/2021