DSE｜2024年接納境外學校報考　考生除英文口試外可在內地應考

香港考評局修訂2024年考試規則，接納香港境外的合資格學校參加DSE，有關學校須是獲內地相關部門認可、並批准開辦文憑試課程的「與考學校」。內地學校亦須提供試場，容納原校考生及自修生外來考生，即除英文科口試、體育及音樂科實習試外，內地報考DSE甲類科目的考生，可在內地應考。考評局亦證實已接獲內地學校提交首次參加2024年DSE的申請。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



+ 11

考評局向學校發出考試通告，提到有關內地學校必須須提供證明，證實已獲內地相關部門認可，成為合資格港人子弟學校及批准開辦文憑試課程， 以及由考評局決定接納有關學校是否能成為「與考學校」。

英文口試及體育、音樂實習試需在港應考

該局又指，乙類應用學習科目及丙類其他語言科目，只會於香港開辦和舉行考試，而內地考生亦必須與其他香港考生一起參加英文科口試，以及體育及音樂科實習考試。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



+ 21

內地學校需提試場 容納原校考生及自修生

至於內地試場安排方面，在核心科目原校及地區試場的安排下，學校有責任提供試場，以容納所有原校考生，以及屬自修生的外來考生，而香港境外合資格學生的試場，在容納外校考生及自修生時，或須得到當地相關部門同意。

考評局補充，局方會就相關校本評核科目向內地學校提供適當的教師培訓，考試運作和監考要求會盡量與香港考試做法一致。