3男女串謀製冰毒囚28至29年　本地被告曾著15歲女兒助購製毒工具

警方毒品調查科警員於2019年3月，在土瓜灣道截查一名本地男子，再到附近一單位搜查。警員在單位內發現冰毒半製成品，經化驗後證實冰毒的重量達4.71公斤。而單位內負責處理毒品的一對外籍男女亦被捕。經審訊後，三人早前被裁定1項串謀製毒罪成。法官今(24日)在高等法院判處本地男子29年監禁，並判該對外籍男女28年監禁。案件主管並透露，本地男子利用其15歲的女兒，陪伴外籍男被告購買製毒工具。



被告為林子健(58歲)、TORRES GONZALEZ Marco Valerio(35歲，墨西哥籍)和ENRIQUEZ Anna Mae Justimbast(女，41歲，菲律賓籍)。他們被控於2019年3月5至6日，在港一同串謀製造冰毒。

毒品調查科高級督察吳龍透露，林姓被告利用當時15歲的女兒，陪墨西哥籍被告前往購買製毒工具，但未有證據顯示林的女兒知悉其行為，與製毒有關，故女童最終未有被控。

案件編號：HCCC133/2020