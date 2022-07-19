52歲的阿成從小已在江湖打滾。他自14歲起，在朋輩的影響下開始吸食毒品。不論是K仔、可卡因、大麻還是搖頭丸，對他來說均毫不陌生。這三十多年間，他從來沒有逃出白粉（鴉片類物質）、安眠藥和冰毒的魔掌。阿成注射白粉的習慣，令他染上了乙型肝炎、丙型肝炎和靜脈炎，也因此患有靜脈栓塞和靜脈性潰瘍。

由於靜脈性潰瘍會引發嚴重痛症，他對鴉片類止痛藥的需求也大大增加。他亦曾因斷食安眠藥引起的脫癮反應而兩度出現全身抽搐的情況；長期吸食冰毒也令他出現幻覺。吸食毒品不單令阿成的身體出現併發症，更損害了他的精神健康，與家人的關係亦愈趨惡劣。他

雖然多次戒毒，但都以失敗作結，導致他的情緒不穩，更曾服用過量毒品及自殘，企圖了結生命。因此，他經常進出普通科和精神科病房，也開始於物質濫用診療所就診。

撰文︰青山醫院精神健康學院曾苑禎醫生



阿成性格剛烈，卻是愛家之人。他多次為了家人戒毒，並曾成功戒毒數年。可惜「人在江湖，身不由己」，他因為種種原因重蹈覆轍，久而久之，便再沒有跟從醫囑或去覆診。

有一天，他的家人與門診職員聯絡，說阿成行為古怪，情況令人憂慮。他不斷自言自語，在牆上寫下令人不解的文字。他又投訴房間滿佈昆蟲，更把床褥從村屋二樓的房間拋到地面；他亦會於凌晨時分在房間不停打掃、刮地板，天還未亮便用水喉向窗外灑水。

更甚的是，他的房間時常傳出煙臭味，令家人擔心他會否在房間裏縱火。在兒子和社康護士的陪同下，他終於返回門診求醫。他雖然否認自己出現精神問題，但表示希望為快將出生的孫兒戒毒，在「無毒」的環境下陪伴孫兒成長，所以在多人的勸說下，同意入院接受治療及戒毒。

阿成在醫院住了一個多月。住院期間，他的幻覺慢慢消散。醫生又處方「地西泮」和「美沙酮」給阿成，以減低安眠藥和白粉所帶來的脫癮症狀。在戒毒的過程中，他只感到輕微不適，如流鼻水、失眠、肌肉疼痛和不安感，並沒有出現癲癇發作和其他嚴重的脫癮症狀。雖然阿成多次戒毒都以失敗告終，但為了迎接快將出生的孫兒，他這次下定決心戒毒，也願意試用「舒倍生」。

「舒倍生」是一種由丁丙諾啡及納洛酮組成的複方藥，能有效減低病人對鴉片類物質的依賴，並局部舒緩靜脈性潰瘍而引致的痛症。醫生會謹慎用藥，以免誘發嚴重的脫癮反應。如病人服藥過量，可能會有生命危險；病人亦不可同時服用其他鎮靜安眠藥，或與酒精並服，否則會引發嚴重的副作用，甚至死亡。因此，阿成出院後，願意每天在家人的看管下服用此藥。他亦按時覆診，讓醫生監察身體狀況，確保沒有出現副作用，以提高成功戒毒的機會。最終，阿成如願以償，在「無毒」的環境下喜迎孫兒出生，精神充沛地陪伴他健康成長。

其實社會上有很多像阿成的人，多番希望自己不再沉淪毒海，但最終仍然落入身心受創、眾叛親離的境地。如果你身邊也有一個「阿成」，不妨伸出援手，協助他們打開心扉，接受他人的幫忙，踏出戒毒的第一步。你一個小小的舉動，足以改變一個人、一個家庭，甚至一個社會的命運。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

