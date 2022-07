DSE放榜｜教育局巴士港鐵落廣告為考生打氣：條條大路通羅馬

DSE中學文憑試下周三(20日)放榜,5萬名應屆考生將會邁向人生的另一階段。教育局推出「All roads lead to Rome/條條大路通羅馬」打氣計劃,寄語考生只要不放棄,均可循不同途徑通往成功之路,同時提醒考生積極規劃未來,探索各種可行的出路,並按個人能力、興趣和志向,作出適合自己的選擇,實現人生抱負。



教育局表示,今年文憑試開考期間疫情反覆,應屆考生全力以赴完成考試,充分展現不屈不撓的精神和毅力,課程發展處將在7月放榜期間,透過港鐵站、巴士、社交媒體及教育局網頁等不同途徑,為考生送上勵志雋語「All roads lead to Rome」,以鼓勵考生明瞭「條條大路通羅馬」道理。

課程發展處亦延續英文雋語「Sayings of Wisdom (SOW)」活動,新製作宣傳海報「Nothing is impossible to a willing heart」,藉此傳遞正能量,勉勵考生「有志者事竟成」,只要抱有堅定不移的意志,積極奮進,夢想定能實現。

教育局表示,會繼續為應屆中六學生提供適切的支援,協助他們為放榜早作準備。「放榜三寶」包括「e導航」、「升學及就業地圖」及「放榜指南針」已上載至教育局「中六學生資訊專頁」網站,提供各項重要資訊。

學生、家長及學校可透過電子工具「e導航」搜尋本地不同程度的課程資料,包括學士學位、副學位及毅進文憑課程。「升學及就業地圖」提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程。「放榜指南針」則臚列各項與文憑試放榜相關的重要信息,如升學、多元出路及各項支援服務的有用資訊。教育局表示,期望學生透過靈活多元和多階進出的升學及就業途徑,依從個人興趣、需要和性向選擇合適的路向,在不同的領域中盡展所長。

教育局表示,「中六學生資訊專頁」亦設立「打氣區」,載有宣傳海報及通訊程式表情圖像,供公眾人士下載,一同為考生打氣。