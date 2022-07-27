德國Santa Maria粟米片受污染回收　食用可致瞳孔放大、心跳驟變

食物環境衞生署食物安全中心今晚（27日）公布，德國Santa Maria的Tortilla Chips Organic粟米片，可能受莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼污染，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



發言人表示，進食受莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼污染的產品可能會出現短期的不良影響，例如瞳孔放大、心跳速率變動、口乾、皮膚潮紅等；但莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼在人體內會被快速排出，所以不會有長期健康影響。



有關產品資料如下：

產品名稱：Tortilla Chips Organic

品牌：Santa Maria

來源地：德國

淨重：每包125克

批次編號：31291、31321、31347、32047、32095

食用期限：2022年8月18日、2022年9月17日、2022年10月13日、2022年10月]16日及2023年2月5日。

進口商：Pear & Carrot Limited

食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品可能受莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼污染。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，而污染的來源可能是來自生產過程中的原材料，中心得悉事件後，隨即聯絡上述本地進口商跟進，初步調查發現該進口商曾進口受影響批次的有關產品。

發言人稱，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線3616 0248。