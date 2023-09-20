幸福醫藥自動化廠房提升產能　多方推行環保措施節能減碳

隨科技發展，不少本地製造業均以數碼轉型為目標，引入先進科技及設備投入「工業4.0」智慧生產。有69年歷史的本地藥廠幸福醫藥就是其中之一，為最近建成的元朗新廠房全面升級生產系統和設備，更融入環保元素於營運之中，多方面守護香港人的健康，於可持續發展上出一分力。



系統設備全面升級 提升生產效能 確保產品品質及安全

幸福醫藥元朗新廠房引入不少先進系統及設備，不但大大提升產能，更可減低人為差異及出錯風險，增強品質保證和安全。幸福醫藥有限公司副行政總裁黎有信（Theodore）以自動化生產系統（MES，Manufacturing Execution System）作例子，並指MES可提供電子化記錄，確保每個步驟均符合特定參數設定，有助生產穩定性及安全性，「工作人員透過大數據分析，實時進行調整，持續提升生產技術。如打片機，每片會自動量度重量，若與預先設定的參數有差異，會即時作出調整，確保產品質量。」另一方面，製藥環境的溫度及濕度相當重要，否則或有交叉感染的風險。幸福醫藥的廠房設計使用封閉式系統，並引進了環境監測系統（EMS，Environmental Monitoring System）。幸福醫藥有限公司行政總裁蔡麗琪（Angel）指EMS可全天候監測生產廠房製藥過程的環境參數，包括溫度、濕度、壓差、HEPA過濾器狀態等，可作實時記錄並自動作出調整，一有異樣便會發出警報，讓工作人員可立即採取應變措施。

生產效能提升，原材料及產品數量大增，倉存管理和空間就更加重要。Angel指現時採用自動化倉庫配備，全電腦化系統控制。採用高架高密度設計，令貯存容量大增300%。「之前靠人手（操控機器）運送，貨架之間需加設軌道進出。但自動化後既可節省勞動力，也可節省建設軌道的空間，貯存量就更大。」傳統製藥因技術因素會將原材料及成品分開儲存，但改成自動化倉庫後配合電腦系統，原材料、包裝材料和成品可同時存放，更善用空間及節省能源消耗，「當倉庫密度愈高，所需的冷氣就愈少，變相可節約能源。」Theodore補充。

幸福醫藥有限公司行政總裁蔡麗琪（左）、幸福醫藥有限公司副行政總裁黎有信（右）。

+ 2

發展太陽能發電 逐步改用環保包裝 從企業出發推動可持續發展

Theodore著重環保，在家會做垃圾分類，外出也會自備杯，避免使用一次性包裝的物品。他指幸福醫藥一直視大眾健康為首要考量，並以「環境健康·幸福再走多步」為宗旨，而空氣質素、氣候變化與大眾健康及生活質素息息相關，故他期望可由自身出發，將可持續發展的概念融入業務和營運之中，全個產品生命周期從原材料採購，到廠房加工及生產，以至銷售包裝都要作碳足跡審計，一改大眾對「工廠=污染」的刻板印象，「燃燒化石燃料發電的過程會排放大量溫室氣體，造成空氣污染，繼而誘發更多呼吸道和心血管健康問題。所以我們發展可再生能源，於廠房天台安裝了4,461組太陽能板，預計每年能產生逾200萬度電，足夠為廠房及辦公室供電；另外現時已有約5成產品使用可回收的包裝物料，目標於2024年將全部產品包裝轉用可回收循環再用的包裝物料，以減輕堆填區的負荷。」

幸福醫藥有限公司副行政總裁黎有信（Theodore）指，幸福醫藥放眼全球2030年減碳目標，盼可出一分力。

除此之外，公司內部也大力推行多項節能減廢的環保措施，如設有多個回收垃圾桶、於洗手間安裝乾手機以取代抹手紙，另外更設有電動車充電站，鼓勵同事改用電動車。Angel指盼可從企業自身出發，以行動提高員工的環保意識，從而將此概念宣揚開去，「只要每人行一小步，所帶來的影響就會逐漸擴大，感染更多人。」

（資料及相片由客戶提供）