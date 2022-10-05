女子被快艇旋槳擊中致肺脾外露亡　商人涉危及他人在海上安全受審

上市公司前董事在大浪西灣與朋友駛快艇出海時，疑在一名女乘客仍在海上時開動引擎，女乘客被螺旋槳擊中，背部有兩處深裂傷露出肺和脾，送院搶救後死亡。董事涉事後叫船上5名乘客向警方訛稱船上人數合乎允許的載客量。董事因而被控多項罪名，他今(5日)在區域法院承認誤導警員等罪，但否認危及他人在海上安全罪，他就否認的控罪受審。



否認危及他人海上安全罪

被告董波，56歲，報稱商人。資料顯示，他為大灣區聚變力量前董事。被告承認的1項違反條件及限制罪，及5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警員罪，但否認一項危及他人在海上的安全罪。控罪指他於2019年10月19日，身為遊樂船Miss Conduct Junior的船長，容許該限載12人的船隻上運載16人；及在同年10月19日至11月8日期間，叫5名乘客向警員稱船上有乘客11人，但他否認危及女事主洪小媛的安全。

被告董波否認危及他人海上安全，在區域法院受審。(朱棨新攝)

海浪把船推橫 董重新啟動引擎

案情指，董於2019年10月19日下午約4時，在西貢大浪灣駕駛快艇，當船隻駛至接近沙灘時，船上有8名乘客仍在水裏，女事主洪小媛(52歲)是最後一名下水的人，董和另外4人則在船上。期間，海浪把船推橫，令船隻的左舷面向沙灘。董重新啓動船隻的引擎，把船向右轉駛離。

洪背部兩深層裂傷露出肺及脾

位於船隻左邊的洪，被船隻的螺旋槳擊中背部，大量出血。有人把她救起和報警，洪被送至東區醫院時已昏迷，其背部有兩處深裂傷，露出肺部和脾臟。此外，她的臀部和左上臂，亦合共有3處深裂傷。她於同日下午5時許，被宣告死亡。解剖報告顯示，除裂傷外，洪的肋骨、脊骨和骶骨骨折，肺部和脾臟撕裂，死因為多處受傷。

女事主洪小媛在西貢大浪西灣遊船河時遇上意外。(資料圖片)

董稱不知乘客是跳下水還是跌落水

董被捕後，在錄影會面稱船隻在離岸約20至30米時，突然有大浪從後湧來，把船隻抛高落下，船身亦入水。他聽到有人落水的聲音，但不知他們是跳下水還是跌落水。他把船身駛正，然後熄匙拋錨。他之後游向沙灘，發現受傷的洪躺在沙灘上。

控方指，被告明知有人從船隻落至水中，沒有確保他人與該船隻在安全距離下啟動引擎，令洪被船隻的螺旋槳擊中身亡。

案件編號：DCCC 365/2021