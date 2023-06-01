學歷所限求職難？一年完成英國大學學位　教你職場上位攻略

職場進修日益重要，但一想到離開校園多年，要重拾學生身份，又要兼顧生活與工作，往往令人卻步。早前疫情肆虐令各界陷入失業困境，不少打工仔即使想轉工亦可能因學歷不足而苦無機會。面對茫茫前路，有人因而下定決心，利用這段時間提升個人競爭力，裝備自己隨時出發，擁有10年工作經驗的May與Phoenix就是其中之一。她們以自身的經歷勉勵同路人，進修原來沒有想像中困難。



疫情令打工仔醒覺 進修增競爭力

有人認為花時間進修不如鑽研投資，May與Phoenix卻異口同聲地表示，進修等於投資自己，更是一項終身的投資，故選擇了由楷博教育（Kaplan Higher Education）與英國伯明翰城市大學（Birmingham City University）合辦的工商管理榮譽學士課程。已修讀完畢的May，表示最初是被貼近市場趨勢的課程內容如電子商貿（E-Business）所吸引，而且師資均由英國大學審批，頒發之證書與赴英國當地修讀相同，只需一年時間完成學士學位，令整個課程相當具吸引力。正修讀此課程的Phoenix則坦言，自己考慮進修已長達10年，直至疫情下，眼見身邊朋友雖屬於公司中層位置，卻仍不敵疫情裁員而被淘汰，令她醒覺欠缺學士學位，除了難以在職場上競爭外，尋找心儀工作時亦處處受制肘，才令她決心踏出進修第一步。相反，深信學海無涯的May一直都有自我進修︰「我的目標非常清晰，可能因為在國際公司職場工作，所以更明白累積本錢的重要性，並要了解自己的志向，知道哪些課程能助我衝出香港，在國際市場有更多、更好的發展機會。」

畢業生May一直努力裝備自己，才能隨時迎接機會來臨。

導師支援度高 學歷提升轉工機會增多

時間管理對要兼顧工作及讀書的打工仔固然是一大學問，但要於短時間內重拾學生身份，適應學習生活更非易事。Phoenix透露，自己已畢業多年，重拾學業需要一定的心理準備，加上對大學學習模式並不熟悉，進修初期較迷惘，全靠導師悉心解答，成績漸上軌道。「學生如有問題，可於同學仔的Whatsapp群組內提問與討論，互相幫忙，或者向導師求救時，導師亦講解詳細，令大家求助有門。」May亦已過來人身份分享，導師不只講解課本上的知識，更不時分享其工作經驗，令課程內容更切身更貼地。「導師不時鼓勵及給予有建設性的評語，增加我們學習的動力，引導學生做得更好。」加上Kaplan團隊提供的學術資源與技術支援，令整個學習過程更輕鬆。

Phoenix認為課程有助提升競爭力，對其職業生涯有著決定性的影響。

課程針對職場必備應用技巧，雖然只修讀了兩個單元，Phoenix表示現在更理解管理層思維，包括如何做出決策、中層員工應如何配合決策下達訊息，令整個工作流程更順暢。May則認為修畢課程的最大得著，是了解到一間公司的運作，如何投放資源、協調不同部門的工作配合，原來經營一盤生意真的不容易，很有啓發性。「完成課程後確實比之前有更多HR Agency接觸我，工作選擇更多，升職機會亦大大提升，待遇更好。」她鼓勵有意晉身管理層的打工仔把握進修機會，最重要的是，認清自己將來的發展方向，努力裝備自己，自然迎來晉升良機。

英國Birmingham City University工商管理（榮譽）學士學位（銜接課程）

了解課程︰https://bit.ly/41WIZd4

於2023年7月20日或之前報名，可享$2,000早鳥回贈*

電話查詢︰2836 0332

Whatsapp查詢︰95455878

*必須成功註冊、支付第一期學費並完成首學期

課程註冊編號：252291

個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

（資料及照片由客戶提供）