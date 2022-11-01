尿道狹窄　口腔黏膜重建尿道　重拾舒暢人生

現年四十五歲的莫先生（化名）因排尿困難求醫，經檢查後發現尿道收窄了約3.5厘米，確診為「尿道狹窄」（Urethral Stricture），其嚴重程度已影響腎臟功能，幸好在接受口腔黏膜尿道重建手術後，排尿已回復正常，至今兩年也沒有出現任何後遺症或復發的情況。泌尿外科專科醫生林沛泓醫生於下文跟大家分析尿道狹窄的成因及治療方法。



尿道，是讓尿液通過和排出體外的通道。男士的尿道經陰莖而排出，約長15至20厘米；女士的尿道則短得多，約4至5厘米，位於陰道口的前方。雖然男女皆有可能患上尿道狹窄，但患者確以男性居多。

尿道狹窄的成因大致有五種：

• 因尿道炎、尿道細菌感染或性病導致的尿道收窄；

• 因外傷，例如會陰部位受到猛烈撞擊而導致盆骨受損所引起；

• 源於陰莖皮膚發炎波及尿道，這種情況通常較難處理；

• 曾因良性前列腺增生，接受經尿道前列腺切除手術時傷及尿道；

• 部分尿道狹窄病例成因不明。

文首提及的莫先生正是因為尿道曾經反覆感染細菌而導致尿道狹窄的後遺症。

排尿障礙一定是尿道狹窄？

輕微的尿道狹窄病徵並不明顯，當尿道收窄至五成或以上，才會出現小便緩慢、疼痛和出血等病徵，患者亦較容易患上尿道炎或膀胱炎。病情嚴重的患者，尿道有機會完全收窄致無法排尿，醫學上稱為「急性尿瀦留」，必須緊急入院接受治療。

尿道狹窄與良性前列腺增生的病徵相似，但後者發病年齡多較年長，且可由醫生經觸診發現。在門診中，尿流測試可以分辨兩者：如屬尿道狹窄，尿流速測試圖表會呈現梯形；前列腺肥大則會呈現較緩慢和升降的路線。

要確診尿道狹窄，還需進行兩項檢查：一是內窺鏡檢查，經尿道口置入內窺鏡，直接觀察尿道是否有收窄的情況、收窄的位置和長度。二是特殊的X光檢查，經尿道口注入顯影劑再進行X光造影，從而觀察尿道的情況。

適切的手術治療為患者解窘

輕微的尿道狹窄只需定期覆診接受檢查，監察著病情便可。當情況一旦轉趨惡化，甚至影響日常生活，便需要接受手術治療，方式包括「內窺鏡（微創）尿道擴張手術」和「尿道重建手術」，前者過程較為簡單，第一種方法是利用特殊的膠管，將儀器穿過尿道的管狀構造，從而將狹窄的尿道撐大，目的是使尿道恢復原始直徑，以利尿液順利排出；第二種方法是於尿道內窺鏡直視下使用特殊的刀，找出尿道收窄處並將它切開，再置入放導尿管。這兩種微創手術創傷性較小，大部分患者術後可即日出院，惟逾五成患者日後會出現復發，故並非根治尿道狹窄的最佳治療。

尿道重建手術則較為複雜，技術要求亦較高。近年，利用口腔黏膜重建尿道成為常見的手術方式。泌尿外科醫生在切開收窄的尿道部分後，會抽取患者的口腔黏膜細胞進行尿道重建。由於口腔黏膜既平滑又具延展性，且能承受刺激性或酸度較高的尿液，因此運用口腔黏膜的尿道重建手術是一種巧妙又有效的手術。視乎個別患者的情況，這項手術過程約二至五小時不等，術後需留院一至五天，整體手術成功率達九成以上，且復發率低。術後併發症和後遺症包括：抽取口腔黏膜後的數天，患者會感到口腔內腫痛，情況與口腔潰瘍（生痱滋）類似，而尿道重建後可能出現細菌感染、滴尿，以及勃起功能受輕微影響等。

古時有「大禹治水」，如今泌尿外科醫生則扮演著「現代大禹」的角色，為尿不出來而苦不堪言的尿道狹窄患者「治水」（打通尿路），讓他們重拾舒暢人生。

泌尿外科專科醫生林沛泓醫生

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

香港泌尿外科學會YouTube channel：https://www.youtube.com/channel/UCUnlbbQ6ugAUSpFY0-g-P7A

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（資料由香港泌尿外科學會提供）