居屋2022｜3.24截止申請暫超額認購逾19倍　最後衝刺填表須知一覽

今期居屋以市價五一推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，另會重售上期彩禾苑和山麗苑15個撻訂收回單位、屋邨租置計劃回收單位，以及房協在翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑合共27個回收單位。

經過接近四星期後，今期居屋申請將於周四（24日）晚上7時截止，房委會表示，截止周二（21日）下午5時，連同網上申請及親身交表，累計收到184,300萬份申請，暫超額認購逾19倍。

《香港01》整理申請注意事項，打算「最後衝刺」的申請者可留意。



▼即睇今期新居屋▼



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今期居屋2月25日開始接受申請，因應疫情關係，將申請期延長至4周，周四（24日）晚上7時將截止申請。房委會表示，截止昨日下午5時，累計收到共約共10,300份居屋／白居二紙本申請表；而網上申請方面，則累計有17.4萬份居屋和8.6萬份白居二申請，撇除租置單位，暫時超額認購逾19倍。

今期居屋白表一人申請者的每月入息限額維持3.3萬元，而資產限額則放寬至92.5萬元。而白表二人或以上的家庭申請者，每月入息限額為6.6萬元，而資產限額則增至185萬元。房委會在審查申請者資格時，可因應強積金供款扣減收入的5%或實際供款金額，以1,500元為上限，以較低者為準。

申請人可透過3個方式提供申請表，包括網上申請、親身遞交和郵寄，申請者須於遞交申請表時繳交申請費，居屋2022及房協資助出售單位的申請費為250元，「白居二2022」則為210元，若申請人同時申請兩個計劃，申請費合共為460元。三種申請方法如下：

1. 網上申請：綠表和白表申請人必須在3月24日晚上7時正前完成申請及繳交申請費，房委會呼籲大意申請的市民，應盡快遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。申請者須以有效信用卡（Visa、MasterCard、JCB 或銀聯）在網上即時繳交申請費。

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2. 親身遞交：申請者可將申請表示，投遞入居屋銷售小組的投遞箱（地址為：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台），截止時間同樣為3月24日晚上7時正，各屋邨辦事處/分區租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。

3. 郵寄申請：以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

▼白表申請表格▼



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‍‍白表申請者如選擇郵寄或親身遞交，請在申請期內把（i）填妥的申請表之紙本正本，（ii）申請者及名列申請表內家庭成員的香港身份證明或香港出生證明書（未滿11歲家庭成員適用）副本；及（iii）繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票（抬頭人為「香港房屋委員會」）（請在支票或本票背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話），郵寄或遞交至居屋銷售小組。若同時申請本銷售計劃及「白居二2022」，申請費共港幣460元。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

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合資格綠表人士分為5類：

1. 房委會轄下公屋的住戶；



2. 房協轄下甲類出租屋邨的住戶或年長者居住單位的住戶；



3. 受房委會石籬中轉房屋第10及11座清拆計劃影響並持有由房屋署發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的住戶；



4. 持有房屋署／市區重建局發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的人士；



5. 房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內的任何條款。



▼綠表申請表格▼



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各類綠表申請者須於申請期內把（i）填妥的申請表之紙本正本、（ii）申請者及名列申請表內的家庭成員的香港身份證或香港出生證明書（未滿11歲家庭成員適用）副本，連同（iii）繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票（抬頭人為「香港房屋委員會」）（請在支票或本票背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話）及（iv）《綠表資格證明書 – 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》或《保證書》正本（如適用），按下列方式遞交。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，所有申請一律作廢，已繳付的申請費不會獲得退還，亦不能轉讓。

綠表申請者可交到所屬公屋屋邨辦事處或分區租約事務管理處；若為持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的申請者，可郵寄或於辦公時間內送交居屋銷售小組。若為持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，則可把填妥的申請表連同繳付申請費的劃線支票或銀行本票及《保證書》正本，於辦公時間內送交其現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處或租約事務管理處。

翻查資料，上次居屋推售6個屋苑，以市價6折發售，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位，當時共收到23.6萬份居屋申請，超額認購32.4倍。