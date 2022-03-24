居屋2022｜超額認購26倍　申請者衝刺交表：自己親身碰運氣好啲

撰文：林穎嫺 王潔恩
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【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，另會重售上期彩禾苑和山麗苑15個撻訂收回單位、屋邨租置計劃回收單位，以及房協在翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑合共27個回收單位。
申請期今日（24日）晚上7時截止。雖然疫情嚴峻，但在樂富香港房屋委員會客務中心，有有不少人趕及在最後一日交表。有申請者表示，未想過在網上申請，因擔心網上申請會有步驟出錯，「始終自己親身碰運氣會好啲。」
房委會表示，截至下午5時，連同網上申請及親身交表，累計收到24.2萬份居屋申請，暫超額認購近26倍。由於距離截止申請尚有2小時，預料實際數字會更多。

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房委會指，在網上申請方面，截至下午5時，累計收到約216,000份居屋和106,000份白居二申請。至於樂富的香港房屋委員會客務中心，則收到約共26,000份居屋或白居二申請表。今期居屋申請累計有242,000份，暫時超額認購25.98倍。

此外，房委會累計派出約共34,300份申請表，當中約16,400份是綠表，另有17,900份是白表或白居二申請表。

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申請者：私樓買唔起 抽幾次未中過

莊先生以白表資格遞交申請表，打算一家四口置業，「因為私樓買唔起。」他坦言，現時主要租樓，過去已抽居屋3至4次，但未曾抽中過。他坦言，即使疫情嚴峻，亦未想過在網上申請，因擔心網上申請會有步驟出錯，「始終自己親身碰運氣會好啲。」莊先生又指，不擔心疫情會令樓價波動，因主要用作自住，並非投資，「上咗車先。」

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廿四孝父親為女兒交表　形容如抽六合彩

七旬黃先生今日到場為女兒交表。他指，女兒現年21歲，與他們同住公屋，而女兒打算改善住屋環境，故一人抽居屋，「老竇又冇錢買畀佢。」不過，由於女兒要上班，故由他代步交表。

黃先生說，本來打算網上交表，但剛才嘗試了多次均不果，試過三張信用卡都無法付費，「佢（女兒）張信用卡又唔得，我張信用卡又唔得。」

他指，女兒已申請多次居屋，每次都是他負責交表，「有就申請，都唔知用咗幾多錢（申請費），但結果影都冇！」他形容，抽居屋就如買六合彩，「叫做還下個心願，好似買六合彩咁，明知輸梗，但唔買就窮梗。」

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公屋聯會總幹事招國偉估計，最後兩小時衝刺的市民為數不大，相信最終申請數字約為25萬，與去年相若。他表示今次多次折扣率達51折，價單便宜、北角、啟德等新盤均座落市區，地理位置優越、交通便利，原先以為申請人數可多數30萬多萬，再創新高峰，現時的申請數字較預期低，但他形容仍處於高位，白表競爭仍然激烈。

對於申請宗數較預期少，他認為有兩大成因，一來今次推出的單位較去年多2,000多伙，稍為減低競爭，二來現時正處於第五波疫情高峰期，經濟受挫，令申請者更為審慎。

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根據房委會資料，今期新推出的7個屋苑仍然是屬於臨時售價，價位介乎124萬元至531萬元，當中「樓王」為座落北角電照街的驥華苑的只提供248伙，臨時售價介乎248萬至531萬元；而入場費最低的屋苑位為啟德啟欣苑，最便宜的單人開方式單位僅124萬元。

政府消息人士早前表示，有1至2個屋苑的開則仍未完成審批，最後或有機會進一步下調，最終售價預料會在今年中公布。

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翻查資料，上次居屋推售6個屋苑，以市價6折發售，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位，當時共收到23.6萬份居屋申請，超額認購32.4倍。

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