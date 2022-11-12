愛望基金協助兒童解決心裡健康問題　李家超：養育小孩需眾人之力

協助兒童解決心裡健康問題的「愛望基金The WEMP Foundation」周五（11日）舉行成立典禮。特首李家超致辭時表示，家庭照顧是小孩成長不可取代的一環，而學校教育則傳授知識和技能，缺一不可，養育一個小孩需要集眾人之力，維護兒童的心理健康非常重要，政府期待與愛望基金攜手推動家校正向育兒。



以私人名義成立該機構的新世界發展行政總裁鄭志剛表示，愛望基金透過凝聚跨界別專家，動員各界攜手建立一個連繫兒童、家長、學校和社區的全方位平台，在家庭和學校推廣正向教育理念及促進兒童心理健康，「我深信所有孩子都應該快樂成長，讓我們共同創造充滿愛與希望的環境，培育身心健康的下一代。」



「愛望基金The WEMP Foundation」舉行成立典禮，顧問團由約20位不同界別人士出任。（基金提供圖片)

愛望基金表示，逾200名嘉賓出席愛望基金成立典禮，包括特首李家超及顧問團20位成員，他們來自教育界、醫學界、學術界及政商界，成員包括行政會議召集人葉劉淑儀、前食物及衛生局局長高永文、恒生大學校務委員會主席鄭慕智、聖公會大主教陳謳明、前醫管局主席胡定旭、青年協會高級顧問王䓪鳴、港鐵公司前主席馬時亨、華人置業主席劉鳴煒、聖保羅男女中學附屬小學前校長梁麗美，以及科技大學校長葉玉如等。

愛望基金表示，連結兒童、家⾧和學校在全方位協作平台，透過一站式及嶄新的家長心理教育培訓、學童心理健康支援服務，積極推廣、維護和保障基層兒童的心理健康。至今有逾兩萬名學童及家長受惠。基金亦會推出全港首個針對幼兒心理健康的教育計劃，目標惠及逾萬名幼稚園家長和學生。

特首李家超及新世界發展行政總裁鄭志剛均指需集合不同力量，協助小朋友健康成長。（基金提供圖片)

基金稱由2021年起，在多區小學推出嶄新的心理健康教育先導計劃，透過創新方式如電影欣賞和討論會、家庭凝聚力創造工作坊，以及情緒互動遊戲等，由淺入深為基層父母提供正向育兒技巧和心理健康知識，並教導小朋友認識和擁抱自己的情緒，至今已為超過7,000名學生和14,000名家長提供服務和支援。

基金鼓勵家長以「不打駡、不忽視」的態度，運用4大正向育兒技巧，包括理性思維、愛心和包容、與孩子一起面對困難，以及鼓勵和陪伴孩子尋找情緒出口，去處理小孩面對的情緒問題。