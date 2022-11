金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮｜握緊金融科技跨境機遇

受政策帶動及新冠疫情驅使下,香港金融和銀行業持續加快數碼化步伐,全面釋放金融科技行業發展的潛力。《香港01》聯同「巨子ICON」於今日(18日)舉辦第二屆「金融科技前瞻研討會」,探討金融科技未來;同場頒發「01金融科技卓領大獎2022」獎項予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構,以表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及創新業務。



「金融科技前瞻研討會」邀請多位重量級嘉賓出席,包括:創新科技及工業局局長孫東先生、投資推廣署金融科技主管梁瀚璟先生、香港金融管理局首席金融科技總監周文正先生、香港應用科技研究院首席科技總監許志光博士、富融銀行首席資訊安全官陳智強先生。研討會以「推動Fintech互聯互通 促進跨境經濟聯繫」為題,深入討論一系列的金融科技跨境部署,包括陸港監管沙盒對接聯網、「商業數據通」、「多種央行數碼貨幣跨境網絡」如何促進產業革新,企業如何從中受益,以致實現自身的轉型升級,繼而探討如何進一步完善數據應用等基建。同場,各「01金融科技卓領大獎2022」得獎代表即席交流金融科技發展的經驗與知識,展望未來再創新機遇。

得獎名單(排名不分先後):

HSBC Fraud Management Team & HSBC Digital Commercialization and Engagement Team - 銀行網絡安全管理

Tencent Cloud 騰訊雲 - 企業雲端科技

CSL Mobile Limited - 5G 網絡技術服務

WeChat Pay HK - 一站式生活服務電子錢包

中國銀行(香港)有限公司 - 創新數碼資訊應用

HSBC Digital Commercialization and Engagement Team - 個人銀行流動應用程式

港鐵公司 MTR Mobile - 生活出行流動應用程式

華泰國際 漲樂全球通 - 智能投資交易流動應用程式

中國銀行(香港)有限公司 - 數碼化銀行保險產品

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 - 數碼寵物信用卡服務

富途證券國際(香港)有限公司 - 網上證券交易平台

Longbridge 長橋 - 社交型科技券商

Blue Insurance Limited - 數碼保險服務

八達通卡有限公司 - 電子支付平台

華盛資本証券有限公司 - 互聯網劵商

ACU PAY - 創新電子貨幣科技應用

EchoRoaster - 創新金融及醫療科技

Hi Sun FinTech Global Limited - 創新企業金融解決方案

《香港01》首席媒體戰略官馮德雄先生致辭

主禮嘉賓香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授致辭

「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2022」嘉賓與《香港01》管理層合照。

四位嘉賓一同討論主題「推動Fintech互聯互通 促進跨境經濟聯繫」。包括:投資推廣署金融科技主管梁瀚璟先生、香港金融管理局首席金融科技總監周文正先生、香港應用科技研究院首席科技總監許志光博士及富融銀行首席資訊安全官陳智強先生。(圖左至右)

富融銀行首席資訊安全官陳智強先生

香港金融管理局首席金融科技總監周文正先生

香港應用科技研究院首席科技總監許志光博士

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟先生

智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明博士頒發獎項予「01金融科技卓領大獎2022」得獎機構代表。得獎機構:HSBC Fraud Management Team & HSBC Digital Commercialization and Engagement Team、Tencent Cloud 騰訊雲、CSL Mobile Limited、WeChat Pay HK(排名不分先後)

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗女士 頒發獎項予「01金融科技卓領大獎2022」得獎機構代表。 得獎機構:中國銀行(香港)有限公司、HSBC Digital Commercialization and Engagement Team、港鐵公司 - MTR Mobile、華泰國際 - 漲樂全球通(排名不分先後)

OpenCertHub主席湛家揚博士頒發獎項予「01金融科技卓領大獎2022」得獎機構代表。得獎機構:中國銀行(香港)有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、Longbridge 長橋、Blue Insurance Limited(排名不分先後)

香港互動市務商會榮譽會長方保僑先生頒發獎項予「01金融科技卓領大獎2022」得獎機構代表。得獎機構:八達通卡有限公司、華盛資本証券有限公司、ACU PAY、EchoRoaster、Hi Sun FinTech Global Limited(排名不分先後)

「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2022」嘉賓、得獎者與《香港01》管理層合照。

贊助機構

Tencent Cloud騰訊雲

支持機構(排名不分先後)

投資推廣署

香港金融發展局

香港互動市務商會

香港資訊科技商會

香港互聯網協會

智慧城市聯盟