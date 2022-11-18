金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮｜握緊金融科技跨境機遇
受政策帶動及新冠疫情驅使下，香港金融和銀行業持續加快數碼化步伐，全面釋放金融科技行業發展的潛力。《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（18日）舉辦第二屆「金融科技前瞻研討會」，探討金融科技未來；同場頒發「01金融科技卓領大獎2022」獎項予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構，以表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及創新業務。
「金融科技前瞻研討會」邀請多位重量級嘉賓出席，包括：創新科技及工業局局長孫東先生、投資推廣署金融科技主管梁瀚璟先生、香港金融管理局首席金融科技總監周文正先生、香港應用科技研究院首席科技總監許志光博士、富融銀行首席資訊安全官陳智強先生。研討會以「推動Fintech互聯互通 促進跨境經濟聯繫」為題，深入討論一系列的金融科技跨境部署，包括陸港監管沙盒對接聯網、「商業數據通」、「多種央行數碼貨幣跨境網絡」如何促進產業革新，企業如何從中受益，以致實現自身的轉型升級，繼而探討如何進一步完善數據應用等基建。同場，各「01金融科技卓領大獎2022」得獎代表即席交流金融科技發展的經驗與知識，展望未來再創新機遇。
得獎名單（排名不分先後）：
HSBC Fraud Management Team & HSBC Digital Commercialization and Engagement Team - 銀行網絡安全管理
Tencent Cloud 騰訊雲 - 企業雲端科技
CSL Mobile Limited - 5G 網絡技術服務
WeChat Pay HK - 一站式生活服務電子錢包
中國銀行（香港）有限公司 - 創新數碼資訊應用
HSBC Digital Commercialization and Engagement Team - 個人銀行流動應用程式
港鐵公司 MTR Mobile - 生活出行流動應用程式
華泰國際 漲樂全球通 - 智能投資交易流動應用程式
中國銀行（香港）有限公司 - 數碼化銀行保險產品
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 - 數碼寵物信用卡服務
富途證券國際（香港）有限公司 - 網上證券交易平台
Longbridge 長橋 - 社交型科技券商
Blue Insurance Limited - 數碼保險服務
八達通卡有限公司 - 電子支付平台
華盛資本証券有限公司 - 互聯網劵商
ACU PAY - 創新電子貨幣科技應用
EchoRoaster - 創新金融及醫療科技
Hi Sun FinTech Global Limited - 創新企業金融解決方案
贊助機構
Tencent Cloud騰訊雲
支持機構（排名不分先後）
投資推廣署
香港金融發展局
香港互動市務商會
香港資訊科技商會
香港互聯網協會
智慧城市聯盟