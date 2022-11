樂隊YELLOW! 野佬原訂於本月26日在西九文化區舉行戶外演唱會,但主辦方昨日(21日)突然宣布,演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》將會取消,並將為受影響之演唱會觀眾安排退票申請。



據主辦方耀榮文化有限公司表示,因技術原因取消演唱會,但沒有進一步交代詳細原因,只表示為事件對所有已購票觀眾帶來不便深感抱歉。

主辦方昨日(21日)突然宣布,演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》將會取消。(FACEBOOK)

《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》 是紀念YELLOW! 野佬成軍十周年演唱會 ,是YELLOW!首個戶外個唱。

早前結他手Wilson曾在訪問中揚言,今次有機會是他們最後一個Show,而鼓手阿銘亦表示YELLOW!踏入第八、九年時,在成員上開始有人事變動,當中更有隊友移民:「當你有隊友申請移民時,無可否認代表着大家一齊嘅日子愈來愈少都唔知幾時完,所以選擇抱住最後一次嘅心情去搞。」

《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》宣傳海報。