鄧永鏘被指生前曾擅取款項及畫作　其遺產管理人被追3800萬元

已故「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士,早前遭他在生時任董事的公司追求款項。而另一間鄧生前任董事、在英國倫敦經營餐廳的公司,昨(30日)亦入稟高等法院,指鄧去世前擅取公司款項和畫作,因此向其遺產管理人追討約3800萬多港元。



原告為Gnat And Company Limited和China Tang London Limited,被告為鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham。

入稟狀指,Gnat And Company Limited持有China Tang London Limited,而後者則在英國倫敦經營餐廳「China Tang at The Dorchester」。而鄧永鏘去世前,為兩間公司的董事。

指鄧把310萬英鎊轉其名下戶口

原告指,鄧永鏘違反責任,並就三件事件向被告索償。原告指,鄧永鏘於2005至2017年間,以取得管理費和股息等為由,多次由Gnat And Company Limited的戶口,把款項轉至鄧永鏘控制公司的戶口,合共310萬英鎊(約2924萬港元)。

指鄧取走畫作並拍賣

此外,鄧永鏘於2015年4月前,把屬於China Tang London Limited的畫作「Ugly Woman」取去,未有歸還。而其後一幅名為「Revolutionary Family Series」的相類畫作,於2015年4月被拍賣,並以308萬港元成交,而其中250萬港元由鄧永鏘收取。原告指,若兩幅畫為同一幅畫,則要求被告賠償該250萬港元,若兩幅畫非同一幅畫,則要求法庭頒令被告歸還,或被告向原告賠償20萬英鎊(約188萬港元)。

原告續指,鄧永鏘於2017年1月至8月,多番擅取原告的戶口款項,合共633萬多港元。

案件編號:HCA1673/2022