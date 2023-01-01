將軍澳新巴翻側｜巴士上層無一「較安全」　盧覺強：前排最危險

一輛新巴今日（1日）下午駛出將軍澳日出康城巴士總站後不久撞毀鐵欄後衝入叢林翻側，造成至少29人受傷。理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強指出，一般巴士發生交通意外，上層首兩排乘客最為危險，皆因一般巴士重心位於中間，剎車時，距離重心愈遠的位置，震盪力愈大，該處乘客更容易受傷。



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理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強指出，一般而言，巴士於直路翻側，大多是因為雙層巴士「上重下輕」，令巴士重心向上移而不穩；倘乘客集中坐在巴士左側，會令車輛重心向左移，更容易向左翻側。

他指出，一般巴士發生交通意外，上層首兩排乘客最為危險，皆因一般巴士重心位於中間，剎車時，距離重心愈遠的位置，震盪力愈大，該處乘客更容易受傷。

（網上圖片）

上層前排乘客容易向前衝撞上車頭玻璃

盧覺強續指，巴士剎車時，位於上層車頭位置慣性力（inertial force）較大，前排乘客容易向前衝直接撞上車頭玻璃，及後被拋出車外。有別於位處中間的乘客，他們乘受慣性力時，可扶着前方的椅背，有更多反應時間保護自己。

理大機械工程學系前工程師盧覺強表示，雙層巴士「上重下輕」或令巴士重心向上移而不穩，容易發生意外。（資料圖片）

建議乘客佩戴安全帶

盧覺強呼籲市民乘搭巴士時自律，上層已滿座的話，應移至下層就坐，平衝巴士的重心位置；乘客亦應佩戴安全帶（如有），因為安全帶可確保乘客不會被拋出車外，從而造成嚴重受傷。

至於有沒有可能巴士座椅連人帶椅被拋出車外？盧覺強表示，正常情況下不會，除非座椅與巴士地下連接的螺絲鬆脫，才會出現座椅從巴士內飛出去的情況。