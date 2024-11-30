8500學生參加「紛紛有孝」四格漫畫創作比賽　傳承孝親文化

基本法基金會和價值觀教育推廣中心主辦的「紛紛有孝」四格親子漫畫創作比賽頒獎典禮於11月底舉行，由教育局、學友社和香港社區基金的代表頒發獎項予多位得獎者，嘉許他們的傑出表現。



是次活動讓小學生透過觀賞有趣的視頻「孝以敬為先」、「敬而不違 勞而不怨」和「愛惜自己 以釋親憂」，弘揚「孝道」的傳統美德，並加深對中國歷史的認識，提升對中華文化的認同，培養正確價值觀。活動吸了超過8500名學生參加比賽。

價值觀教育推廣中心董事李浩然博士致歡迎辭時恭賀所有得獎的同學，並讚揚他們的作品能以創意展示出對「孝道」的理解和如何在生活實踐。李浩然指出,「孝道」一直被視為家庭和社會和諧的重要基石，它不單止是對父母的尊重與愛戴，更是對生命的珍惜和感恩。他表示，所有參與比賽的學生，能成功通過自己的作品承傳和推廣「孝道」這個珍貴的中華文化，成為了維護文化安全的一分子，值得驕傲。

教育局首席助理秘書長陳碧華博士指出「孝」是一切德行的根本。教育局已把「孝親」納入為首要培育學生的價值觀和態度之一，讓學生從小建立對家庭、鄉土、根源等觀念。她感謝主辦機構舉辦是次比賽，並特意設立親子獎項，以鼓勵家長與子女一起參與創作漫畫，促進親子溝通和互動。她認為是次得獎作品充分流露子女對父母和長輩的關愛之情，亦能表達如何在日常生活中具體實踐「孝親」，值得表揚。