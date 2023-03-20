恒大透露債務重組有進展　周三公布部份條款　料10月初完成協議

中國恒大早前遭入稟清盤，清盤呈請聆訊今（20日）在高等法院進行，呈請人要求押後案件4個月，代表恒大的律師透露，離岸債務重組計劃有實質進展，已初步與主要債權人達成協議，料將於周三（22日）對外公布部份條款，又稱有望在今年10月初完成債務重組協議。法官陳靜芬將案件押後至7月31日再訊，以讓各方開會商議，並指今次押後很有可能會是最後一次批准押後。



登記地址在南太平洋島國薩摩亞的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，去年6月以債權人身份向中國恒大集團提出清盤呈請。

恒大的代表律師今在高等法院的清盤案聆訊上透露，債務重組計劃有實質進。(資料圖片)

呈請人要求勿即時頒令清盤

呈請人代表今指，過去一直忙於處理債務重組方案，希望法庭勿即時頒令清盤，又指雖明白呈請人只持1.1億美元債權，僅算恒大一個「小債主」，但仍盼法庭准許押後案件。

恒大稱債務重組方案有實質進展

恒大的律師補充指，其離岸債務重組方案有實質進展，公司今晨已簽署一份過百頁，內容十分詳細的相關文件，將於本周三對外公布有關香港、開曼群島、英屬處女群島等地的離岸債務重組方案，又透露現時已與不少主要離岸債權人達成協議，但仍需時與其他債權人方案的具體事項，預計可在今年10月1日辦妥債務重組方案。

官指恒大去年未能提交財務報告

恒大一方又稱，公司一旦可以落實債務重組的計算方式，便會通知各方。但法官指，恒大去年年底的聆訊未能向法庭提交財務報告，關注恒大的時間表是否可行。恒大承認，協議的最後限期確具挑戰性，惟承諾會在次提訊時，呈上各方已簽署好的境外債務重組方案，並會提供相關框架。

其他債權人望本月內獲重組方案文件

法官另關注到其他債權人意向，其他債權人在庭上就指，希望會在本月內獲得境外債務重組方案的詳細文件，押後期間可容各方開會商議，以讓法庭可在下次提訊時批准債務重組的程序。

案件編號：HCCW 220/2022