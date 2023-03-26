港初創公司研發新液流電池　新咪錶試應用　壽命可長達20年

本港有初創公司研發新型液流電池，期望未來取代鋰電池，成為大規模儲能設施。該初創公司獲煤氣公司成為戰略投資者，現正與政府部門及企業洽商，測試於咪錶應用液流電池，並預計可以太陽能充電，電池壽命更可長達15至20年。



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現時本港路邊停車收費錶用鋰電池供電，雖然能量密度高、體積小，但如果頻繁地反覆充電和放電，鋰電池可能過熱甚至著火，故咪錶不會安裝太陽能板為電池充電，要靠人手定期更換電池。

中大機械與自動化工程學系教授盧怡君早前成立初創公司Luquos Energy（易池新能），正研發「鋅—碘—溴液流電池」，並與咪錶管理公司合作，測試於咪錶應用。她解釋，液流電池的儲電介質是水溶液，不會有火警風險，如改用其公司開發液流電池，便可在咪錶安裝太陽能板為電池充電，電池壽命預計達15至20年，對比壽命只有幾年的鋰電池相差甚遠。

盧怡君坦言，初創公司的路並不易走，除了需要投入大量資金作研究、實驗，在寸金尺土的香港建立實驗室或研究中心也非常困難，幸項目早前獲煤氣公司和國家電投聯合舉辦的首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」季軍，並獲煤氣公司注資數千萬港元作為「戰略投資」，得以持續發展。

她透露，已有不少企業、機構，包括停車場公司、污水處理公司向他們洽商購買液流電池，或找合作提供充電服務。