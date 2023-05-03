同熱愛這片土地！《我與852的故事》細味不平凡的香港故事

「852」是香港的國際電話區號，每當外國朋友需要致電香港時，都要在電話號碼前面加上這三個數字，彷彿把世界跟香港連繫在一起。對於土生土長的香港人來說，「852」或許帶點「家」的感覺，而對於選擇在香港工作及生活的外國朋友來說，「852」就代表著他們人生的一個重要選擇。



由青年發展委員會配合民政及青年事務局《青年發展藍圖》推出的嶄新人物訪問單元系列《我與852的故事》，邀請了在港生活了不同時間、有着不同身份的外國朋友參與訪問，跟大家分享他們與「852」一個個真摯而不平凡的故事，當中亦希望鼓勵香港青年編寫及活出自己在這裏的故事。大家不妨先從文字認識這些外國朋友，例如有不諳廣東話卻會唱廣東歌的Eli、打破法國人傳統愛「慢活」的印象而愛上節奏明快的香港的Mathieu、將料理發揮到極致及居港期間愛上遠足的日本餐廳料理長佐藤先生等等，都等著你來認識他們，以及認識他們眼中的香港 ── 一個多元文化、高度包容和機會處處的地方。



「當你真的跟香港人交朋友，了解他們，他們會是你最忠實、最真誠的朋友。」由菲律賓來港廿載的Emma

Roy及Emma均於菲律賓出生，後來分別來到香港工作。他們在香港相知相遇，選擇留在這裡結婚並組織家庭，更在這裡創業開設餐廳。Roy及Emma以香港為家，早已視自己為本地人，至今已逾廿載。他們與食客建立了多年的感情，更決定為香港的年輕人提供更多機會，Emma笑說：「香港人說話比較率直，看似很難接近他們，但當你真的跟他們交朋友，了解他們，他們會是你最忠實、最真誠的朋友。」Roy及Emma除了讓自己的兒女來餐廳工作，還會讓熟客的兒女到餐廳做兼職，Roy說：「我想讓大家知道，對年輕一代來說，香港仍然是一個充滿希望、機會處處的地方！」

來自泰國，計劃迎接家人來港的泰拳館負責人Cheaw

「香港就像我的第二個家，令我的家境變好，令我父母的生活變好。香港很安全，我想帶媽媽搬來香港一起居住，想她在自己身邊，想她做飯給自己吃。能有媽媽在身邊，令我感到幸福快樂。」來自泰國的Cheaw身為家中大哥，一直以家人為動力，在香港不分晝夜地辛勤工作，又會主動了解學員學習泰拳的推動力和練習模式。為配合學員的時間表，他不辭勞苦，凌晨5點半出發到愉景灣授課，最終在香港達成自己開設泰拳館的夢想。來港多年，他一直深受學生愛戴，學生亦會每年為他慶祝生日。

「我認為香港是一個充滿好奇心的地方。」2020年疫情下來港生活的Paul

香港浸會大學互動媒體系專業應用副教授Paul在2020年由美國來港，一開始疫情令工作遇上一些阻滯，但適應過後，他卻慢慢愛上了這個地方，愛上了廣東話，愛上了這裡便捷又準時的公共交通系統。他笑指：「學生很喜歡讓我說廣東話，我偶爾會配合一下，他們總是對我充滿好奇。」他寄望自己的學生及其他香港青年對未來、對這個城市繼續抱有好奇心，因為唯有好奇心才會推動大家不斷探索和發掘當中無限的可能。

用非洲鼓樂帶給香港人喜樂的南非鼓手Ezekiel

「開心一天，不開心又一天，那為什麼要令自己不開心過活呢？」來自非洲加納的Ezekiel的生活態度正是如此樂天隨性。身為非洲鼓導師的他於2018年首次踏足香港，雖然在語言、文化、飲食上較難適應，但他並沒有因此而卻步，反而看到這裡有很多的機會。他在香港亦體會到「你嘗試得越多，就會得到越多，只要你堅持不懈。」他將繼續透過非洲鼓樂與港人分享他的熱情和夢想。

愛上香港的明快節奏及城市活力的餐廳總經理Mathieu

來自法國的Mathieu，在30歲那年來港開設餐廳，他指：「在香港創業和發展業務時，基本上不一定要懂得廣東話，這與上海或東京等其他亞洲主要城市相比是截然不同的。」加上香港人行動敏捷，決策節奏相當明快，可以在幾天內就開設好一家新公司，令他覺得在港的營商環境非常獨特。他更笑言很喜歡這裡的節奏，相信這會打破大家對法國人喜歡「慢活」的印象。

「郊野山徑鄰近市區，能夠打開窗就見到山和海，令我特別喜歡香港。」日本餐廳料理長佐藤先生

1994年，佐藤先生被公司由日本調派到香港工作，最初他甚至不認識這個地方，但來港一段時間後便發現它的魅力和可愛之處。香港的山水是令他一直居港的其中一個原因，他指：「香港的近郊非常接近市中心，相當方便，亦令我愛上了行山。」除了易於接近大自然，香港的方便亦在國際物流上體現，「香港對進口食材沒有太多限制，而我主理的食材都是從日本入口的，故此在這裡可以做到跟日本同等甚至更高水準的料理。」這令他可以繼續在港推廣日本料理，引入更多當地的新鮮食材，讓港人接觸到更高品質的日本菜。

唱廣東歌的南非女歌手Eli

Eli是一位南非女歌手，2015年獲聘到香港主題樂園擔任歌舞劇演員，完約後回到南非，卻發現自己已愛上了香港，便決心回港發展。機緣巧合下，得到朋友的鼓勵學習唱中文歌，而每當她學習一首新歌之前，必定會研究及了解相關歌詞，方能演唱。她只會唱能夠觸動到她心靈的歌，例如梅艷芳的《夕陽之歌》、Beyond的《光輝歲月》等等。她很驚訝香港竟然會有鼓勵種族共融的歌曲，深受感動。雖然香港的生活節奏急速，但她絕不會因時間倉卒而在沒有準備好的情況下演唱，更笑言會繼續「我行我素」，不會被別人帶著走。

「香港年輕人都很聰明和具有潛力。」來自韓國的跆拳道學校創辦人Master No Rae

從小練習跆拳道的Master No Rae，2014年來港於一間跆拳道館授課，本來他只打算留港一年，但在授課期間從當時的老闆身上學習到營商技巧和運動對小孩的正面影響，因而在數年後決定留港開設跆拳道學校。談到在港授課最難忘的事，他說：「我們有幾位患上ADHD的學生，經跆拳道訓練後，明顯提升了他們的專注力，令我感到十分欣慰。」此外，他認為香港青年具備成為全球領袖的條件，例如他們懂得兩文三語、了解中西文化、有國際視野等，突顯出很好的潛力和優勢。

「跟太太在香港認識，是我拍電影的靈感泉源。」《我的印度男友》導演Sri

在朋友介紹下由印度來到香港擔任跳舞導師的Sri，自小就有一個電影夢，在港工作期間更製作了三套印度電影和一些短片。有一天，他忽發奇想：「既然我人在香港，不如試試在這裡製作香港電影吧！」這正正是首部港產Bollywood電影《我的印度男友》的初心，而他在這裡邂逅太太的故事亦成為電影的靈感泉源。他想讓港人認識Bollywood電影載歌載舞、調子輕鬆的風格。在電影內容上，他借鏡了自身與太太因不同文化背景而產生誤會，相戀期間又要承受旁人目光，但最終都能夠開花結果的故事，希望令更多人知道愛是無分國界的。

大家可以到《我與852的故事》專題網頁或追蹤青年發展委員會的IG（@youthdevelopmentcommission）及其Facebook了解更多他們的故事。

（資料及相片由客戶提供）