週末灣仔君悅展銷 日本沖繩罕有度假村 私家泳池別墅 Pool Villas

日本沖繩石垣島，是一個夢寐以求的香港人度假勝地，直航班機只需近兩個小時從香港直達石垣島，這裏擁有最漂亮的碧海藍天，零污染的陽光與海灘世外桃源，亞洲的馬爾代夫，是釣魚、潛水及浮潛勝地，七彩繽紛的珊瑚礁，鄰近八重山群島的不同島嶼，每年吸引很多日本人及亞洲人到來石垣島觀光及遊玩。本周末康榮國際為香港人推介，沖繩石垣島陽光與海灘第一期 Pool Villas 私家泳池別墅社區項目！歡迎本周末來到香港灣仔Grand Hyatt HK Hotel 君悅酒店 M 層 2 樓了解更多, 提供一號停車場免費泊車。



《沖繩石垣島陽光與海灘第一期社區》

全新第一期大型渡假社區 Ishigaki Island Estate，位於陽光與海灘之世外桃源沖繩石垣島。

全新第一期大型渡假社區 Ishigaki Island Estate，位於陽光與海灘之世外桃源沖繩石垣島，罕有第一期 30 多間 Pool Villas 私家泳池渡假別墅社區。第一期獨立屋設計，提供1房至4房別墅，豪華摩登時尚用料，臨近海邊沙灘旁，直達沙灘，優惠期內每一個獨立屋送一個私人游泳池。全新渡假社區，提供五星級服務、水上活動、多種娛樂、接送服務，提供高達五年包租保證，永久物業管理。

沖繩石垣島，是潛水或浮潛的世外桃源， 藍水清幽，碧海藍天，私隱度高，日本的陽光與海灘就在於此，鄰近八重山群島匯聚，竹富島，西表島，幻之島，小浜島，宮古島等等，是一個世外桃源。更是日本最好的陽光與海灘之一，不但治安好，高質素的文化，日本的美食更包羅萬有，石垣牛更是日本最出名的和牛一種。

第一期獨立屋設計，提供1房至4房別墅，優惠期內每一個獨立屋送一個私人游泳池。

項目使用豪華摩登時尚用料，臨近海邊沙灘旁，直達沙灘。

沖繩石垣島，是潛水或浮潛的世外桃源， 藍水清幽，碧海藍天，私隱度高，日本的陽光與海灘就在於此，鄰近八重山群島匯聚，竹富島，西表島，幻之島，小浜島，宮古島等等。

同場推介：大阪難波今宮，東京住宅項目，北海道二世古比羅夫 HIRAFU 永久業權私家溫泉獨立屋社區，項目均由實力雄厚日本本土發展商精心打造，少量單位歡迎查詢。

所有以上項目也提供 提供短租牌照、包租保證、租務管理、代辦經營管理簽證及可獲日本永久居民身份 或 移民做公民。

買滿 $400 餘萬指定日本物業，全家可獲日本永久居民身份申請，永久居民可以在日本自由工作，享受和日本國民同等福利待遇。福利例如醫療，教學等等。自由選擇，一人申請全家一起獲永久居民身份或成為日本公民！這也是投資移民的一種，項目擁有長線包租保證，是一項穩妥的經營管理投資。

▐灣仔君悅展銷會：日本沖繩石垣島陽光與海灘 Pool Villas 私家泳池度假別墅社區 Ishigaki Island Estate▐

獨家展銷會提供

🎁 首期港幣 $20 萬起

🎁 每戶送私家游泳池

🎁 送短租牌照 可長短期出租

🎁 買指定日本樓 送永久居民或移民申請

🎁 買滿 $400 餘萬樓可申請永久居民身份或移民享福利**

🎁 展銷期購買送日本來回機票

🎁 送 5 年包租保證*

🎁 永久物業管理

日期：4月22日至4月23日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：香港君悅酒店

香港灣仔港灣道1號

M層 Salon 1 & 2

（展銷會提供 一號停車場免費泊車）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

康榮國際線上頻道直播介紹：

內容：【日本】沖繩石垣島陽光與海灘Pool Villas獨立屋度假別墅、【多倫多】萬錦市港式生活配套大型屋苑項目

日期及時間：4 月 14 日（本周五）晚上9時

Youtube：bit.ly/3onHWAM

Facebook：www.facebook.com/HongWinInternational

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

Hong Win International Group Ltd (EAA License: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, Cameron Commercial Centre, 458-468 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong。物業編號：J - I01- 2023 |受付番號 ：第R03確認建築沖縄県00313号 。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。我們的海外物業銷售代理專責代理香港以外之海外物業。故不受香港之«地產代理條例»限制。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。*自行選擇。 * *以上物業受有關條款及當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為日幣 $100元兌換港幣6元。最後更新日期：2023.4.18

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）