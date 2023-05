英國倫敦社區新貴Royal Arsenal Riverside　首期只需£4.6萬起*

無論是計劃移英買樓自住還是買樓投資,英國倫敦一直是熱門地,今次為大家介紹的Royal Arsenal Riverside(RAR)是英國龍頭發展商Berkeley Group開發的大型綜合住宅項目,位處泰晤士河東南部Greenwich的小區,前身是船舶及海軍工業用地,逐步改劃成大型住宅項目,區內的15萬米用地發展成文化創意區「Woolwich Works」,更於2021年榮獲Time Out London選為「Best of The City Awards - Culture Spots for 2021」。項目周邊更有58萬呎的零售休閒配套,生活所需一應俱全,而且首期只需£4.6萬起*,有興趣可於本周六、日(5月13至14日)可以到中環置地廣場公爵大廈參與展銷講座了解更多!



區內配套完善、交通便利 具增值發展潛力

倫敦市政府及行政中心一直積極推動伍利奇活化計劃(Woolwich regeneration),為這個地區帶來各種優勢,如配套完善、增加更多工作機遇等,伍利奇市中心亦新建了廣場、圖書館、政府辦公樓及一個大型超市,令周邊住宅單位更有潛在價值。

項目附近擁有豐富教育資源,眾多獲英國教育標準局(Ofsted)評鑑為「Good」及「Outstanding」的中小學#,包括︰步行約17分鐘有「Good」等級的Saint Mary Magdalene Church of England All Through School及Mulgrave Primary School;步行約18分鐘有「Outsatnding」等級的Cardwell Primary School及St Peter’s Catholic Primary School,項目內更擁有托兒所 – Zeeba Daycare。

Royal Arsenal Riverside區內配套亦十分完善,區內住客就能滿足生活所需,如醫療中心、4間餐廳、3間超市及咖啡店等。項目鄰近鐵路站(National Rail)及輕鐵站(DLR),乘搭DLR鐵路約7分鐘到達London City Airport及傳統金融中心的Bank車站約27分鐘。而從Woolwich Arsenal Station出發到達Zone 1的倫敦橋站(London Bridge)約23分鐘。項目區內更有水上巴士,前往倫敦不同地區。

伊利莎白線(Elizabath Line)是英國大型基礎建設之一,在其附近的住宅的樓價因而上漲,使眾多投資者都轉移目標,紛紛選擇沿線住宅,當中更為熱門便是由藍籌發展商打造的Royal Arsenal Riverside泰晤士河畔大型住宅項目。由項目區內的伍利奇站(Woolwich Station)到金絲雀碼頭站(Canary Wharf Station)約8分鐘、到利物浦站(Liverpool Street Station)約15分鐘及邦德街站(Bond Street Station)約23分鐘,十分方便上班族人士。

英國龍頭發展商打造 1至3房單位

Royal Arsenal Riverside是英國龍頭發展商Berkeley Group開發的大型綜合住宅項目。投入16億英鎊開發,項目佔地88英畝,是位於泰晤士河與伍利奇市中心之間的伍利奇兵工廠的大型開發項目,超過3700戶新房已經落預計2030年項目完成時,將會提供歷史建築改造和新項目結合共5000套住宅。

Royal Arsenal Riverside – West Quay設有6棟,合共768伙單位。項目備有1至3房間隔,實用面積由548至1121平方呎,能飽覽泰晤士河的壯麗景色。Royal Arsenal Riverside作為一個規劃完善的住宅社區,每個單位都包含精裝潢外,均附設露台,景觀開揚。項目最大特色是Waterside會所,當中包括︰健身房、Spa、桑拿、游泳池及私人電影院等,令住戶可享受多元化的生活,感受休閒生活氣氛。項目旁有長達一公里長的河畔長廊,舒適又休閒。

Royal Arsenal Riverside項目部分環境:

+ 1

中原海外推薦單位

中原海外為您推薦Seafarers Wharf的1房入場價由£46餘萬起*,實用面積563平方呎;Galley Wharf的2房絕佳景觀售價由£85餘萬起*,實用面積833平方呎。

***

