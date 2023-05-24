【HKICT Awards】提升智慧出行與數碼娛樂體驗

隨着社會復常，香港邁向全面復甦的新里程，旅遊、運輸、物流與數碼娛樂產業於創新科技的迅速發展帶動下日益增長。讓我們一起了解以下七個於2022香港資訊及通訊科技獎分別獲得智慧出行獎與數碼娛樂獎的項目，如何為香港發展數字經濟及智慧城市作出貢獻！



「登機易」離港程序 為旅客帶來便捷無憂體驗

香港國際機場推出「登機易」離港程序，透過創新科技如具備生物特徵技術鏡頭及無接觸式裝置，當旅客在智能登記櫃檯成功登記後，系統內將會建立一個載有該旅客旅行證件及登機證資料的生物特徵身分認證。透過「登機易」，旅客只需簡單地於不同檢查站展示容貌便可核實身分，從行李託運手續，以至保安檢查和登機，均無需再次出示旅行證件及登機證，大大減少重複檢查文件及各種輪候時間。「登機易」為旅客帶來更高效體驗，優秀設計獲得2022香港資訊及通訊科技獎全年大獎、智慧出行大獎及智慧出行（智慧交通）金獎。團隊表示是次獲獎是一個極大的鼓勵和認可，更是對未來工作的激勵和鼓舞。團隊會進一步將技術伸延到不同的機場應用場合，減少依賴人力程序，縮短等候時間，提高機場營運效率和效益。

「登機易」採用生物特徵技術，讓離港旅客於香港國際機場享有輕鬆便捷的服務。

MiC供應鏈質量保證系統e-Inspection 紓緩本地房屋問題

近年於香港漸趨普及的「組裝合成」建築法（MiC），能於短時間內提供一定數量的房屋，紓緩房屋短缺的社會問題。榮獲智慧出行（智慧物流）金獎的跨境（組裝合成）建築模塊物流的遠程電子檢測系統，是一個MiC供應鏈質量保證系統，當中包括i-Core裝置、e-InStar和e-TranStar應用程式。系統專為協助解決房屋問題的組裝合成建築而設，可減少相關的監管資源和文書工作，並確保數據不被篡改，有助解決目前遙距監控遠程跨境工廠MiC模組生産和運輸質量保證的困難。是次獲獎提高了團隊在業界的知名度，現時他們已成立了初創公司，把e-Inspection系統商品化，並在香港、內地和世界其他地區應用，以推進建築工業的數字轉型。

e-Inspection包括i-Core裝置、e-InStar和e-TranStar應用程式，有助解決目前遙距監控遠程跨境工廠MiC模組生産和運輸質量保證的困難。

亞洲首個先進製造業中心 實現香港生產智能化 邁向工業4.0時代

為配合香港再工業化發展和市場對智能生產的需求，亞洲首個融合智慧生產與自動化的共用物流中心 —— 先進製造業中心（AMC）已經落成，成為企業生產及自動化供應鏈服務的共用物流基地。AMC集自動化、智慧物流科技解決方案和跨行業設施於一體，應用先進物流技術來優化營運流程並提供相應物流科技設備，更榮獲智慧出行（智慧物流）金獎。中心內所有物流設備均透過中央倉庫執行系統（WES）整合和操控，從而提升整體運作，令不同物流設備運作協調。

香港物流科技團隊憶述設計過程中面對許多挑戰，時間也相當緊迫，但憑藉最佳實踐和創新理念，他們得以設計出該綜合智能化物流中心。此項目不僅獲得業界關注，更榮獲是次獎項，足以證明實力備受認可，加強了合作夥伴的信心。

AMC是亞洲首個集自動化、智能物流解決方案和跨行業設施於一體的製造中心，提供領先的自動化物流科技設備。

三維室內地圖 建立智慧城市出行

使用電子地圖已成為我們日常生活的一部分，地政總署和蜂圖科技有限公司聯合開發的技術，加強三維室內地圖的創建過程和展示能力，對於提供公共服務的場所，如醫院、診所、圖書館、表演場地等尤其重要。三維室內地圖可增強室內導航和設施管理等功能，配合地政總署的三維行人道路網，為大眾帶來室內外均暢通無阻的尋路導航體驗。此智慧技術獲得智慧出行（智慧旅遊）金獎，團隊將繼續與不同機構，例如政府、大學、非政府組織、港鐵和海外企業等合作，提供更佳的室內導航體驗，致力讓香港成為一個世界級的智慧城市。

利用三維室內地圖透過港鐵站搜尋路線導航至附近商場的商戶，配合地政總署的三維行人道路網，為大眾帶來室內外均暢通無阻的尋路導航體驗。

1:1輕觸式互動民航機飛行模擬器 一嘗衝上雲霄的滋味

飛機師向來是不少人的夢想職業，但投考飛機師需經過重重困難。由AerospaceTS兩位民航機長開發的1:1輕觸式互動民航機飛行模擬器，通過輕觸式界面，為大眾提供模擬飛行娛樂體驗，讓每個人也可以一嘗衝上雲霄的滋味。模擬器除獲得數碼娛樂大獎及數碼娛樂（互動設計）金獎，其出色的準確度更取得了飛機製造商Airbus SAS的官方授權。團隊下一步將會把模擬器縮小，方便用家於家中體驗飛行樂趣。他們更期望未來可與學校合作舉辦STEM課程或工作坊，培養下一代對航空業的興趣。

1:1輕觸式互動民航機飛行模擬器取得了飛機製造商Airbus SAS的官方授權，為大眾提供飛行娛樂體驗。

優秀動畫短片《工地木棉》 現實與奇幻交織的異想世界

城市發展為社會帶來各種變遷，不少景物變更成為了集體回憶。獲得數碼娛樂（電腦動畫及視覺特效）金獎的動畫短片《工地木棉》，以一棵木棉樹貫穿一段童年回憶。透過電腦動畫中的光影和色彩紋理等效果，營造了一個現實與異想交錯的世界，讓觀眾投入其中。團隊表示獲獎是一大肯定，惟坦言隨着人工智能愈趨普及，行業的創作模式或有所改變。不過他們仍會堅持創作的初心，不忘與時並進，加強藝術水平與創作理念，繼續透過創作去記錄生活。

動畫短片《工地木棉》採用3D character realistic的技術與風格。

動作手機遊戲《英雄而已》 刺激消閒首選

簡單爽快的動作遊戲可說是日常消閒娛樂必備，獲得數碼娛樂（娛樂及電子競技軟件）金獎的《英雄而已》由感受遊戲有限公司研發，為玩家提供優質的娛樂體驗。遊戲設計非常獨特，玩家只需單手控制，即可使出各種精彩的近距離戰鬥肉搏動作連打元素。現時《英雄而已》已翻譯成超過11種語言通行全球。團隊將繼續發展手機遊戲，同時開拓電腦遊戲市場，為大眾提供更豐富有趣的遊戲體驗。

動作手機遊戲《英雄而已》設計獨特，只需單手控制，方便玩家隨時隨地暢玩。

2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。今屆香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎及智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/

（資料由客戶提供）