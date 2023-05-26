本週末將軍澳展銷 多倫多萬錦 THE UNIONVILLE TOWNHOUSE & CONDO

多倫多 Markham 萬錦市 ANGUS GLEN 是一個豪華社區, 豪宅大屋林立，低密度地段， 步行到達高爾夫球比賽場地 Angus Glen 高爾夫球俱樂部，市内更有許多港人商場，著名的廣場例如時代廣埸，萬錦廣場，太古廣場，等等， 三分鐘到達 T&T 大統華超級市場。 絕對是加拿大東岸的「小香港」吃喝玩樂都可以講廣東話，同聲同氣。ANGUS GLEN 師資優良，貴族家庭，環繞著多間頂級名公立學校及私校，例如 Pierre Elliott Trudeau High School、St. Augustine Catholic School、Unionville College、Stonebridge Pubic School等等。吸引了許多家長，選擇這個地段的一站式名校畢業，讓子女贏在起跑線。



本周末5月26至28日 康榮國際集團誠意推介，全新豪宅項目 The Unionville Luxury Condominium 位於 Kennedy Rd / 16th Ave，地段是絕對優質罕貴，很少機會在這地段擁有混凝土的 Townhouses & Condos，擁有24小時保安，頂級名校區，Unionville College Montessori 的旁邊，本長週末連續3日舉行 VIP 首輪認購，歡迎本週末親臨 將軍澳 Crowne Plaza Hotel 皇冠假日酒店 2樓的展銷會了解更多。

《The Unionville Luxury Condominium》

全新豪宅項目The Unionville Luxury Condominium 位於 Kennedy Rd / 16th Ave，地段是絕對優質罕貴。

位於 ANGUS GLEN 豪華社區 Kennedy Rd / 16th Ave 罕有地段，鄰近 8 個高爾夫球場, 在 Angus Glen Golf Club 及 Unionville College 的旁邊，擁 100 畝綠化地、260 個公園、許多餐廳及傳統香港式商場。

The Unionville 一共有 270 多個單位，區內只得一個高層項目，所以5樓開始景觀無敵開揚，由1房廳至3房及 Townhouses 聯排別墅鎮屋組成，用料高尚，1睡房單位以上連車位，特選單位送儲物室。提供專業管家服務，可為住客安排私人晚餐，及擁有私人導師、音樂教師、高爾夫球及健身教練等等。

The Unionville用料高尚，1睡房單位以上連車位，特選單位送儲物室。提供專業管家服務，可為住客安排私人晚餐，及擁有私人導師、音樂教師、高爾夫球及健身教練等等。

24小時保安及禮賓服務，絕對保障人生安全，另外設有六星級會所設施，提供小朋友玩樂中心、健身中心、工作分享平台、音樂演奏廳、高爾夫球練習室、頂層花園用膳空間及派對房間等等。

項目設有六星級會所設施，提供小朋友玩樂中心、健身中心、工作分享平台、音樂演奏廳、高爾夫球練習室、頂層花園用膳空間及派對房間等等。

The Unionville at Angus Glen 適合 downsize 屋換樓人士及需要安全感人士，因為項目有24小時保安，令住客住得安心。亦適合名校網學生及海外私立留學生，因為旁邊就是 Unionville College 提供幼稚園至12班一站式教育。更適合子女購買同區物業靠近父母。投資收租更沒有難度，因為這區只有這個 Condos，絕對是 Angus Glen 區內豪華上車盤！

The Unionville 圍繞著多間著名私立及公立名校，大部分也是 8.8/10 分以上，包括 Pierre Elliott Trudeau High School、St. Augustine Catholic School、Markville Secondary School、Unionville Public School、William Berczy Public School、Unionville High School、Stonebridge Pubic School及Unionville College 等等。

The Unionville 圍繞著多間著名私立及公立名校，適合名校網學生及海外私立留學生。

只需10 多分鐘車程可到達多個港人商場，包括大統華超級市場、時代廣埸、萬錦廣場、太古廣場等等，鄰近高速幹線 DVP，404及407。

項目十分方便只需10多分鐘車程可到達多個港人商場，包括大統華超級市場、時代廣埸、萬錦廣場、太古廣場等等。

康榮國際展銷提供專業及全面分析

康榮國際集團有限公司主力推介加拿大樓盤給香港人，集團成員持有香港 EAA 及加拿大地產牌照，每年都得到各大發展商多個獎項，對當地有豐富的認識，接受過加拿大地產的專業訓練，所以不論新樓，樓花轉讓，二手樓買賣，租務，收樓費用，按揭資訊，物業的稅務，當地市場狀況，地產最新資訊和將來要注意事項，等等，康榮國際團隊都能在展銷會提供，是加拿大樓房專家。

▐將軍澳獨家展銷會：多倫多 Markham 萬錦市 ANGUS GLEN 豪華社區 The Unionville Townhouses & Condos▐

連續3日▪本周末展銷會▪康榮國際香港獨家代理

🎁 由加幣 $50 餘萬起

🎁 送兩年獨家包租保證*

🎁 送兩年租務管理

🎁 一房單位以上連車位

🎁 特選單位送儲物室

🎁 特長付款優惠

🎁 即揀即買 不用入飛

🎁 收樓前發展商免費轉讓

日期：5月26日至5月28日（本周星期五、六、日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Crowne Plaza Hotel 皇冠假日酒店

將軍澳唐德街 3號

2/F Diamond 3-6

（港鐵將軍澳 C 出口）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

康榮國際線上頻道直播介紹：

【This is my Home! The Unionville｜多倫多 Markham 萬錦市 Angus Glen 豪華社區｜Townhouse & Condo｜頂級名校匯聚｜全新項目 首輪獨家單位 即揀即買】

日期：5 月 16 日（本周五）

時間：晚上9時

直播頻道：

Youtube -bit.ly/3onHWAM

Facebook -www.facebook.com/HongWinInternational

••••••••••••••••••••••••

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：T-T01-2023 | HCRA/Tarion #: B60908 issued by Ontario。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2023.05.23

*投資涉及風險