疫情後復辦國際實體決賽　港初創成EPiC 總冠軍

香港國際創科旗艦活動─電梯募投比賽2023（Elevator Pitch Competition，下稱EPiC 2023）上月28日假環球貿易廣場天際100順利舉行決賽。來自香港的初創公司Skyland Innovation包攬房地產科技組別冠軍和全場總冠軍，金融科技組別冠軍為英國的FinCrime Dynamics，而首次設立的「我最喜愛隊伍」則由同樣來自香港的Canvasland Limited獲得。財政司司長陳茂波當日到場擔任頒獎嘉賓，他在祝賀得獎者之餘，亦邀請全球各地的初創公司來港發展。

攝影：黃寶瑩



香港特別行政區財政司司長陳茂波（左五）、香港科技園公司主席查毅超（右四）和香港科技園公司行政總裁黃克強（左三）跟一眾得獎者和贊助商代表合照。

海外參賽隊伍比例屬2016年以來最高 多項數據反映比賽愈趨國際化

EPiC 2023吸引了全球618間初創報名參加，當中海外隊伍的比例是自2016年以來最高的，佔75%。此外，參賽的618個隊伍來自55個經濟體，其中首度參賽的經濟體就佔16個，包括英屬維京群島、巴基斯坦、土耳其和迦納等，各項數據都反映今屆EPiC 2023愈趨國際化。比賽早前於三月分別從兩個參賽組別中，選出合共50強出戰上月28日假天際100舉行的準決賽，50支隊伍中26隊來自房地產科技組別，另外24隊則來自金融科技組別。

地產科技組別冠軍及全場總冠軍Skyland Innovation運用機器人技術和人工智能，讓業主和承建商能夠在建築工地內無縫地協作和溝通。

港產初創包攬房地產科技組別冠軍及全場總冠軍

在決賽當日，50強完成60秒的電梯募投後，評審於房地產科技和金融科技兩組各選出5組進入10強，這10強亦於下午完成最後的3分鐘演講爭奪冠軍。結果來自香港的Skyland Innovation包攬房地產科技組別冠軍和全場總冠軍，成為大贏家，而金融科技組別冠軍則是來自英國的FinCrime Dynamics。

Skyland Innovation運用機器人技術和人工智能，讓業主和承建商能夠在建築工地內無縫地協作和溝通。這間房地產初創公司是香港智能建造研發中心的子公司，同時是被納入香港特別行政區政府支持發展的InnoHK創新平台項目之一，亦有參與香港科技園公司Ideation計劃。公司代表王子杰（Jessy）喜言：「我的感受是非常激動，因為我們是一間初創公司，資源比較有限。成為冠軍能獲得獎金和更多投資人的關注，令我們做進一步的研發和發展，對此我是非常感恩。」

Jessy出席決賽時穿著橙色的工地反光背心和戴著黃色的工地頭盔，她解釋這是為了打破大家對於建築行業的刻板印象。

此外，Jessy出席決賽時穿著橙色的工地反光背心和戴著黃色的工地頭盔，在芸芸打扮正式的參賽者當中十分搶眼。她解釋這是為了打破大家對建築行業的刻板印象：「在大家的刻板印象裡，建築行業都是男生去做，而且現在的年輕人亦不肯入行。我作為女生和年輕人，今次站在台上都希望告訴大家，女生和年輕人都能夠加入建築行業。」

另外兩得獎初創望繼續擴張企業

主打以人工智能防止金融罪案的FinCrime Dynamics成為金融科技組冠軍，其代表Kellyann Ripnar希望可以藉今次得獎的機會，由英國打入香港、甚至亞洲的市場：「很榮幸能夠得獎，但對我而言，得獎並不只是獎金這麼簡單。希望我們能夠在英國和歐洲市場外，再打入香港和亞洲市場，跟不同的地方和行業進行交流。」

金融科技組冠軍FinCrime Dynamics主打以人工智能防止金融罪案。

至於同樣來自金融科技組的Canvasland Limited雖然未能躋身最後10強，但這間以Web3.0方式助商家和買家在元宇宙進行交流和買賣的初創就獲選為「我最喜愛隊伍」，其代表方純感激道：「多謝EPiC 2023提供給我們的機會，多謝大家對我們的支持，往後Canvasland將會繼續努力發展業務，創造更多價值。」

Canvasland Limited獲選為「我最喜愛隊伍」，其代表方純感激大家支持。

陳茂波到場頒獎 盼各地初創繼續來港發展

財政司司長陳茂波是決賽的頒獎嘉賓，他樂見今屆參賽者的質素甚高，同時亦希望全球各地的初創公司繼續到香港發展：「衷心祝賀所有EPiC 2023的得獎者，同時亦邀請全球各地的初創公司前來香港，與我們一同建構更美好的未來。」

財政司司長陳茂波樂見今屆參賽者的質素甚高，同時亦希望全球各地的初創公司繼續來港發展。

香港科技園公司行政總裁黃克強直言今次比賽反映香港在真正意義上回歸國際舞台：「今年參賽者的表現非常優秀，充份表達了『香港真正回歸國際舞台』的訊息。EPiC不僅是一場比賽，更是彰顯了香港充分利用其獨特優勢，能匯聚全球創新人才，將頂尖科學、科技和理念轉化為貢獻世界的方案。」主席查毅超附和道：「香港能為企業提供一個理想平台，進軍機遇無限的亞洲市場。作為亞洲國際都會，以及通往內地以及世界的橋樑，香港將繼續吸引全球投資者和創新人才。」

香港科技園公司行政總裁黃克強直言今次比賽反映香港真正回歸國際舞台。