尖沙咀展銷 多倫多地鐵最大型Menkes得獎社區 同場萬錦盤一年收樓

本週末6月10日至6月11日康榮國際帶來多倫多物業展銷，首推多倫多地鐵站最暢銷大型綜合社區住宅MENKES BRAVO，另有Markham萬錦市Union City 2及一年內入夥項目。歡迎本周末來到尖沙咀Marco Polo Hong Kong Hotel馬哥孛羅香港酒店Orchid room獨家認購展銷了解更多，展銷會提供海港城免費泊車。



MENKES BRAVO PHASE 1社區位於大多倫多正中心點，鄰近四條主要幹線Highway 401、400、407及404/DVP，在短時間內方便穿梭多倫多東西南北不同市區。BRAVO是一個地鐵沿線盤，是全加拿大最大型地鐵沿線社區，三分鐘步行到達地鐵站，可直通York大學、Yorkdale商場、多倫多大學、TMU大學及多倫多國際金融中心。

地鐵沿線盤BRAVO位於大多倫多正中心點，三分鐘步行到達地鐵站。

BRAVO直通York大學、Yorkdale商場、多倫多大學、TMU大學及多倫多國際金融中心。

多倫多全新市中心 自給自足豪華社區

BRAVO建於440畝發展社區上的中心區，城内有最大型醫院。社區建設近300萬尺商業圈，最少製造超多12,000個職位，更創造75萬尺零售商埸、中小學、托兒中心、45畝綠化公園及戶外設施、酒店和文化場所。整個社區也是用5G高科技網絡，令市民在區內可享生活上的自給自足。現時，國際知名公司如KPMG, Deloitte, UPS, PWC等等的辦公大樓進駐此區，被喻為多倫多全新市中心。

社區擁零售商埸、中小學、托兒中心、45畝綠化公園及戶外設施、酒店和文化場所。

除了擁有45畝户外設施，項目更擁有時尚大堂、50,000呎大型會所帶有廚房的派對室、電影院、會議室、健身中心、瑜珈室、24小時禮賓服務及網上購物速遞服務、高級Co-work公作平台和優美園藝戶外庭園設有燒烤區等等。項目由一房廳、一房、一房加多功能房，兩房及兩房加書房組成，一共41層高，用料高級細緻。

BRAVO是多倫多三大發展商之一MENKES旗艦盤王項目，2021及2022年獲加拿大最暢銷及最佳社區得獎項目，信心保證！加拿大最大型地鐵沿線綜合智能社區！MENKES有近70年經驗業務多元化，MENKES興建住宅項目，還有商業大樓、商場、酒店及低密度社區，當中有五星級四季酒店、Harbour Plaza及 Sugar Wharf都是MENKES包辦。Bravo大型地鐵綜合社區，當中有大概160畝地由Menkes包辦，將興建商業，零售，住宅，是發展商旗艦盤王。

BRAVO為多倫多三大發展商之一MENKES旗艦盤王項目，信心保證。

Union City第三期火速開售

Union City位於萬錦市中心，鄰近未來York 約克大學萬錦分校、GO火車站、YMCA、名校中小學。第一二期數日内全部售罄，現火速開售第三期Union City。交通配套完善，鄰近401、407及404/DVP高速幹線、多個大型港式商場、餐廳及超市。項目提供Junior bedroom至兩房單位。2028年收樓，致力打造全新九棟住宅大型社區。

Union City第一二期數日内全部售罄，現火速開售第三期Union City。

Warden / Hwy 7一年內收樓住宅項目

Warden / Hwy 7位於萬錦市Unionville核心地段，主街道Warden / Hwy 7. 鄰近萬錦廣場、戲院、York 約克大學、酒店及餐廳。項目提供一房至三房單位及複式Townhouses，一年內入伙，送車位及儲物室，再送限時震撼折扣優惠。

Warden / Hwy 7項目提供一房至三房單位及複式Townhouses。

▐尖沙咀獨家展銷會│康榮國際香港獨家代理│多倫多地鐵站最大型綜合社區第一期Menkes Bravo│萬錦市 Union City 3及短期樓花

本周末展銷會 • 優先認購 • 買家尊享

🎁 地鐵上車盤由加幣 $40 餘萬起

🎁 送首年包租保證*

🎁 加拿大及香港同步同價發售

🎁 發展商 Menkes 2023 旗艦盤王項目

🎁 送名牌家庭電器組合

🎁 特長 15% 付款優惠

🎁 全新高科技綜合社區

🎁 收樓前轉手費免費

🎁 單位在手 即揀即買 不用抽籤

日期：6月10日至6月11日（本周星期六、日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：馬哥孛羅香港酒店四樓

尖沙咀廣東道 3 號

Orchid room

（港鐵尖沙咀站 L6 出口）

（展銷會提供海港城免費泊車）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：(852) 9828-9959

Email: info@HongWin.com.hk

多倫多專線: 416-666-4566 恆生地產 Ken Tong

(歡迎來電登記或直接來展銷會)

歡迎同業合作及參與

WhatsApp：60513102

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）