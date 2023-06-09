足球教練急救心跳停頓病人　感學以致用： 行一小步原來咁大迴響

撰文：陳葆琳
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消防處聯同多個機構籌組「救心同仁」（Resuscitation Alliance）聯盟，目標每年3萬至5萬人接受心肺復甦法（CPR）及自動心臟除顫器（AED）訓練，完成訓練人士會獲發「救心同仁」證，以表明願意在遇到心臟驟停時，出手協助拯救生命的市民 。

足球教練李偉雄曾於跑馬地上課期間，得悉附近球場有人昏迷，確認病人為心臟驟停之後，隨即為其進行心肺復甦法，以及使用自動心臟除顫器進行電擊，成功拯救一條生命。他有感自已學習急救能真正幫助別人，並非只因工作需要「行一小步，原來有咁大迴響」。

「救心同仁」聯盟目標每年3萬至5萬人接受CPR訓練

消防處與香港聖約翰救護機構、香港紅十字會、醫院管理局、香港心肺復蘇委員會民眾安全服務隊、醫療輔助隊組成「救心同仁」聯盟，聯合推廣心肺復甦法及使用自動心臟除顫器，計劃目標是每年3萬至5萬人接受訓練，並令訓練的學員掌握消防處提供的支援，包括調派後指引、「AED 搵得到」網上資訊平台、網上學習資源及好人好事匯報平台。

完成理論、實習及評估人士會獲發「救心同仁」證，以表示願意在遇到心臟驟停事故時，化身「任何仁」出手協助拯救生命的市民。

消防處早前舉辦多場社區心肺復甦法及除顫器教育講座，「任何仁」以經典造型現身，示範心肺復甦法。（資料圖片/李澤彤攝）

「教練，你識唔識急救呀」　李偉雄想了一兩秒即衝出去

消防處今日（9日）向多名曾為心臟驟停病人施救的市民嘉許，當中包括足球教練李偉雄。他曾於跑馬地上課期間，得悉附近球場有人昏迷，「隔籬球場突然之間有兩三個位男士跑過嚟就問『教練，你識唔識急救呀？』」李偉雄不諱言，被問當刻內心曾有一至兩秒的掙扎，但未幾衝至事發現場檢查病人情況，「究竟答唔識呀，定係走咗去？其實一、兩秒之後，我就跑咗出去。跑咗出去之後，我就冇諗過返轉頭。」

李偉雄當時發現病人心臟及脈膊已停頓，着隊員幫忙移動病人身體至平躺在地上，以及把自動心臟除顫器（AED）取至現場。他為病人施行心肺復甦法之後，跟隨自動心臟除顫器指示為病人進行除顫電擊，病人出現反應之後，他繼續進行心肺復甦法，直至救護車抵達現場。

「諗返轉頭，原來我當時學嘅急救，真係有用，並唔係以前會諗我因為工作需要，我要去完成急救（課程），先攞到教練牌。」事後他被學生、家長及其他教練問及此事，有感自己臨危救人，「行一小步，原來有咁大迴響」，可以把急救意識帶出去，並教育學生盡力幫助有需要人士。

大廈主管首用急救知識救心跳停頓食客：只想盡快幫個客

只外，信和物業管理有限公司大廈主管文志強於去年11月20日接獲租戶通知，有顧客於一間食肆內暈倒，他隨即與同事趕至現場，檢查後發現該名顧客心跳及脈搏已暫停。文志強隨即進行心肺復甦法（CPR）及自動心臟除顫器（AED），直至救護員抵達，今次是他接受訓練後第一次救人。被問及會否害怕，他說：「都冇話驚唔驚，把握黃金時間，想盡快幫個客、救到佢。」

消防處助理處長（救護）郭健民指，香港每年有超過1萬宗心臟驟停個案，以2022年為例，消防處平均每天接獲約30宗心臟驟停個案。（陳葆琳攝）

消防處每天接獲約30宗心臟驟停召喚

消防處助理處長（救護）郭健民指，香港每年有超過1萬宗心臟驟停個案，以2022年為例，消防處平均每天接獲約30宗心臟驟停個案，事故隨時隨地在大家身邊發生。消防處助理處長（機構策略）郭柏超表示，希望可透過「救心同仁」聯盟結合各位成員機構的資源、經驗及網絡，共同推進宣傳、推廣及教育發展，讓市民更為有信心、有努力、有機會，拯救心臟驟停患者，加強香港市民的保護網。

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