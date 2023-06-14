TCL 2023發佈會　突破視聽界限　革新Mini LED智能電視觸目登場

TCL電子控股有限公司2023亞太區新品發佈會早前於泰國曼谷會議中心舉行，主題為「Discover the Unimagined」。TCL作為全球電視及消費電子產業的領導品牌之一，新品發佈絕對令人引頸以待，一系列2023最新產品系列及創新技術即將推出，包括全新旗艦級C845 Mini LED全能電視及其觸目全球的最新人工智能處理器TCL AiPQ Processor 3.0等，想了解更多，就要留意以下文章。



獨家研發AI芯片 強大智能分析顛覆傳統視野

用家對畫質的追求永無止境，TCL以領先業界的嶄新AI智能技術超越傳統視覺境界，推出自家研發芯片— AiPQ Processor 3.0。以高效能的AI智能演算法，將現實場境的各項細節儲存在龐大數據資料庫中，令屏幕畫面顯示質感大幅提升。更利用人類肉眼觀察的方式為本，進行深度學習及精確演算，即時分辨畫面內容進行模擬和優化，呈現出自然色彩、超凡對比度、流暢畫質及栩栩如生的畫面。

AiPQ Processor 3.0五大重點畫質技術突破

重點一︰Ai-CONTRAST

完美平衡亮度和深黑效果，帶來生動細緻的觀賞體驗。

重點二︰Ai-CLARITY

將畫面遺失的部份重塑，重現細緻質感及細節; 將2K升頻至高清4K解析度。

重點三︰Ai-COLOR

準確對比現實中的色彩細節並重現每種顏色，呈現生動逼真的完美畫面。

重點四︰Ai-MOTION

靈敏偵測畫面中高速移動的物體大小和位置，流暢觀看任何快速刺激的運動賽事、遊戲或電影。

重點五︰Ai-HDR

支援多種HDR格式，包括Dolby Vision、HDR 10+等；將SDR升級至HDR，增強電影及劇集的細緻畫質。

嶄新Mini LED技術 任何光線細節完美呈現

顯示屏無論擺放在家居、辦公室或任何場境、任何角落，再無背光的煩惱，任何光線環境都能呈現無與倫比的清晰畫面！Mini LED背光技術是TCL最引以為傲的始創研發之一，今年配合全新智能芯片AiPQ Processor 3.0將峰值亮度推進至高達2000 nits*²，就算在強烈日光照射下，仍能享受隱藏於光影中的每寸細節。

Mini LED結合全陣列局部調光技術，整個螢幕可被精細劃分為高達720個獨立控光區域*³，精確控光，調節亮度，完美校正和平衡背光。加上高動態α技術的加持，可即時監測每個調光分區的圖像狀態，防止畫面內容過度曝光及減少低亮度的暈影，確保每幀畫面都能完美展現光影細節，深邃黑色、耀眼亮度，出色的對比度，為用家帶來無懈可擊的完美畫面細節。除了完美畫質，Mini LED全能電視更配備DTS® Virtual:X模擬3D環繞聲道技術，配備2.1聲道及超低音喇叭*⁴，營造深層次的聲音環繞效果，享受影院級別的震撼沉浸式視聽體驗。新世代遊戲主機玩家不能錯過的Game Master 2.0及ALLM*⁵，專業技術解鎖更高層次的畫質及音效，帶來流暢無阻的極致遊戲體驗。

智能家電 提升生活品質

TCL同時推出一系列智能家居電器，務求為用家帶來全方位的智慧生活體驗，當中包括智能冷氣機、抽濕機及雪櫃，性能卓越同時增添家居設計品味和美感。透個TCL Home App連接，你可隨時隨地控制TCL 智能家電，實現新世代優質生活。

TCL作為全球電視及消費電子產業的其中一個領導品牌，在競爭激烈的2022年，憑藉行業領先的畫質技術，全球電視銷量躍升至第2位*¹。根據最新GFK 2022年銷售數據顯示，TCL在香港的全年銷售數量市場份額達15.6%^，同期相比增長高達58.9%^，為增長升幅最突出的電視品牌。

*¹ 根據市場調查機構OMDIA 公佈《2022 年全球電視報告》

*² 只適用於C845 系列。

*³ 720個局部調光區域只適用於75”C845。

*⁴ 2.1聲道及超低音喇叭只適用於C845系列。

*⁵ 只適用於C845 及C745系列。

^根據市場調查機構GFK《Hong Kong PTV Report 2022》

(資料及相片由客戶提供)