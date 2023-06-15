初選案｜鄭達鴻作供指公民黨執委會不民主　僅屬橡皮圖章

民主派初選案今（15日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，鄭達鴻出庭作供，稱最初因認同公民黨「一國兩制下為港人服務」的理念而加入，但在任期間發現黨內決策是由當屆立法會議員組成的黨團「話事」，而他在任的執委會只是「橡皮圖章」，並不民主，「象徵式」通過黨團的決定。被問到鄭之後仍繼續接受黨提名留在執委會，他解釋是因為有意參選2020年立法會選舉，需要黨的支持。



鄭供稱，他在理工大學攻讀社會政策及行政學士課程期間，曾參與內地交流生計畫，目的是想「了解多啲內地」。2011年，他因應學科要求到公民黨實習，因他認同其「一國兩制之下為港人服務」和堅持專業價值的理念。實習期間，他察覺到公民黨基層服務不足，故他翌年加入公民黨，希望「為個黨提供更多貼地嘅聲音」。

民生議題與建制派合作

鄭曾為2016至2020年間出任東區區議員，並於2019年連任，但在2021年5月辭職。鄭指在任期間，他雖和建制派在政治上「針鋒相對」，但在民生議題上會互相合作，包括擴建東區醫院、設地區無障礙設施等。而他決定支持與否時，會考慮撥款對居民的利弊。

鄭另講述公民黨內部運作，黨內主要決策權落在執委會及黨團（caucus）上，前者會按照政治形勢作決定；後者則由當屆立法會議員、議員助理及黨內顧問組成，負責處理立法會最前線決策和跨黨派的接觸聯繫。但鄭指出，黨團凌駕執委會，形容執委會功能猶如「橡皮圖章」。

鄭達鴻今作供時指，他在任的執委會只是「橡皮圖章」，「象徵式」通過黨團的決定。(資料圖片)

不覺執委會「民主」

他解釋，由於公民黨是由立法會議員「起家」，一向是由議員「話事」，黨團成員又認為他們有最前線資訊，「所以做決定係理所當然」，加上黨團與執委會成員重疊，因此「有啲嘢係黨團已經決定咗先，到執委會象徵式咁通過。」

法官李運騰問，黨內如何解決意見分歧。鄭表示，即使黨員表達強烈意見「都永遠說服唔到最高權力嘅決策者」，最後也會由不同意慢慢轉態跟隨決策者的決定。李官追問執委會是否民主？鄭否認，隨即惹來眾人大笑。法官陳慶偉又問，時任黨魁楊岳橋和主席梁家傑，「哪個更大？」鄭則解釋，公民黨取得立法會議席後有「雙頭馬車」角色，但實際上大多數是由黨魁決定。

為得黨支持接受委任做執委會成員

鄭又指，他在任執委會副秘書長期間，發覺許多重要決定都是經黨團討論後，黨魁再在執委會匯報，「我接觸唔到真正決策嘅核心」。其後鄭獲委任為執委會政策倡議組成員，李官質疑鄭如認為執委會是橡皮圖章，為何仍然要接受？鄭則解釋，他當時已有意參選立法會，需要黨的支持，不過他在任執委會時所提出的倡議都不獲接納。直至2020年12月，鄭宣布退黨，並在個人Facebook發聲明表達對黨的不滿。

另法庭今亦處理吳政亨的證物呈堂性問題。吳昨呈上其電郵紀錄及一段訪問錄音，惟法官質疑屬是「傳聞證供」，不能呈堂。吳一方呈交書面理據，主張這些證供屬「混合式供詞（同時包含入罪及開脫性質的供詞）」，故是法庭可在例外情況下接納的「傳聞證供」。法官最後批准證據作為「混合式供詞」呈堂。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名已認罪的被告。(詳看下圖)